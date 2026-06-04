Bakan Uraloğlu: Günlük uçuş trafiğinde rekor kırdık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Uraloğlu: Günlük uçuş trafiğinde rekor kırdık

Bakan Uraloğlu: Günlük uçuş trafiğinde rekor kırdık
04.06.2026 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, son 10 günde günlük ortalama 5 bin 200 uçuşla Türkiye'nin uçuş trafiğini 2000'ler seviyesine göre ikiye katladıklarını ve İstanbul Havalimanı'nda 1730 uçuşla rekor kırıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu son 10 günlük süre zarfında, günlük ortalama 5 bin 200 uçuş trafiği ile 2000'lerde olan Türkiye ortalama uçuş trafiğini iki kat aştık." dedi.

Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Uraloğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, uçakların mesafeleri kısaltmanın ötesine geçerek toplumlar arasında görünmez köprüler kurduğunu söyledi.

Havalimanlarının çağdaş dünyanın can damarı, ekonomilerin nabzı ve geleceğin anahtarı olduklarını belirten Uraloğlu, "Avantajlı coğrafi konumumuz, Türkiye'yi havacılıkta dünyanın en önde gelen transit merkezlerinden biri yapmaya son derece müsaittir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirdikleri cesur ve vizyoner politikalarla Türkiye'yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiklerini dile getiren Uraloğlu, Türkiye'de 58 aktif havalimanının bulunduğunu ve her sene ortalama 1,4 havalimanını inşa ettiklerinin altını çizdi.

"Ortalama uçuş trafiğini iki kat aştık"

Bakan ?Uraloğlu, yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ile havalimanı sayısının 60'a çıkacağını, dış hatlarda ise 133 ülkede 356 noktaya uçuş gerçekleştirildiğini belirtti.

Kurban Bayramı dönemindeki 22-31 Mayıs tarihlerinde 51 bin 962 uçak trafiği ile 7 milyon 617 bin yolcuya hizmet verildiğini aktaran Uraloğlu, "Bu son 10 günlük süre zarfında, günlük ortalama 5 bin 200 uçuş trafiği ile 2000'lerde olan Türkiye ortalama uçuş trafiğini iki kat aştık." dedi.

İstanbul Havalimanı'nda yeni rekor

Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle 31 Mayıs tarihinde İstanbul Havalimanı'mızda 1730 uçuşla, açıldığı günden bu yana bütün zamanların en yoğun hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora da daha imza attık. Bu tek rekorumuz değildi elbette. Aslında bu Kurban Bayramı sürecinde tekrar gördük ki ulaştırma altyapımıza yaptığımız dev yatırımlar, sadece birer yol veya köprü olmanın çok ötesinde milletimizin hayatına doğrudan dokunan, ekonomimizi canlandıran ve birlik beraberliğimizi pekiştiren eserler haline gelmiş."

?Aynı günlerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 189 binin üzerinde aracın geçiş yaptığını aktaran Uraloğlu, Kuzey Marmara, Ankara-Niğde ve son olarak hizmete açılan Aydın-Denizli otoyollarında da benzer rekorlarla araç yoğunluğu yaşandığını vurguladı.

Uraloğlu, bu rekorların AK Parti hükümetlerinin ulaştırmaya bakışındaki isabetli vizyonu, kararlılığı ve dev yatırımların eseri olduğunu dile getirerek Doğu Karadeniz'de de ülkenin 5'inci bölgesel havalimanını yükselttiklerini söyledi.

?Türkiye'yi daha önce bölgesel havalimanlarıyla tanıştırdıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'mız bu zincirin en yeni ve en sağlam halkası olarak bölgemizin kalkınmasında yeni bir mihenk taşı haline geliyor." dedi.

?Havalimanının Gümüşhane'ye 59, Bayburt'a da 42 kilometre mesafede stratejik bir konuma sahip olarak inşa edildiğini ifade eden Uraloğlu, havalimanının yılda 2 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede yapıldığını ve bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını kaydetti.

Kop Tüneli gibi dev bir yatırımla yollarına devam ettiklerini ifade eden Uraloğlu, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet ve eser siyasetiyle çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

Bayburt ve Gümüşhane'de bağlantı yollarına ilişkin sıcak asfalt ihalelerinin yapıldığının altını çizen Uraloğlu, "Biz yapacağımız Köse yolundan vazgeçmiş de değiliz. Bazı spekülasyonlar olduğunu duyuyorum. Bunu da özellikle dikkatlerinize sunuyorum. Allahü teala inşallah bu eseri bitirip hep beraber kullanmayı ve görmeyi bizlere nasip etsin." dedi.

Uraloğlu, vatandaşlardan, Tekke Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Demirkıran için destek istedi.

Bakan Uraloğlu'na, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, belediye başkanları ve kurum müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Yerel Yönetim, Havacılık, Gümüşhane, Politika, Bayburt, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu: Günlük uçuş trafiğinde rekor kırdık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza Savunması da kurtarmadı Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Malatya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Malatya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
Kendisine saldıran kargadan kaçarken taklalar attı Kendisine saldıran kargadan kaçarken taklalar attı
Samsun’da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı oluştu Samsun'da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı oluştu
Şili’de öğrenci protestoları: 25 yaralı Şili'de öğrenci protestoları: 25 yaralı

21:28
Anlaşmaya varıldı Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye
Anlaşmaya varıldı! Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye
21:17
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
21:01
Mahkeme Icardi’yi haklı buldu, Wanda Nara’nın korktuğu başına geldi
Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
20:19
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:33
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
19:09
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 21:44:19. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: Günlük uçuş trafiğinde rekor kırdık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.