Bakan Uraloğlu, Van Çevre Yolunun Tasarruf Tedbirlerinden Etkilenmeyeceğini Açıkladı

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van çevre yolunun tasarruf tedbirlerinden etkilenmeyeceğini söyledi.

Sabah saatlerinde Van'a gelen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Başkale ve Gürpınar ilçelerindeki ziyaretlerinin ardından yapımı devam eden Van çevre yolunda incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Van çevre yolumuzun başlangıç noktasında bulunuyoruz. 41 kilometreden oluşan yolumuz üç gidiş, üç geliş olmak üzere toplam 6 şeritli otoyol standardında olduğunu söylersem abartmış olmam. Bütün bu sıcak karışım kaplamalı yol olarak çalışmalarımıza başladık. Burada tabii öncelikle 2 gidiş 2 geliş 4 şeritli başladığımız bir çalışma sonradan Van'ın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla Van'ın talebiyle biz 6 şeride çıkarmıştık. Bundan dolayı belli bir proje revizyonları oldu. Kamulaştırma ile ilgili, imarla ilgili bazı konular oldu. Yine teknik bazı çözmemiz gereken zemin problemleri oldu. Onlarla ilgili gerekli işlemleri yaptık ve çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Şimdi burada toplam üç kesime ayıracak olursak Edremit tarafından yaklaşık 10 kilometrelik kesimin yaklaşık sekiz buçuk kilometrelik kesimini aşağı yukarı bitirdik diyebiliriz. Bir buçuk kilometrelik başlangıçta bir eksik kesim var. Orada çalışmalarımıza devam ediyoruz, edeceğiz. Aradaki yaklaşık on iki kilometrelik bir bölümü orada kamulaştırma ve araç toplulaştırması, imarla ilgili konuları çözdük. Oradaki vatandaşlarımızın mülkiyetindeki konuları da genel anlamda çözdük. Az bir bölüm kaldı onları da bu vesileyle inşallah çözmüş olacağız.

Şimdi bizim bulunduğumuz kesim 23. kilometreyle 41. kilometre arasındaki 18 kilometrelik kesim. Burada 6 kilometrelik kesimde iki kat asfalt yaparak 6 kilometrelik kesimi aşağı yukarı bitme seviyesine getirdik. Ancak bulunduğumuz kesim ve devamındaki kesimde gerek bazı zemin iyileştirmeleri, toprak işleri, sanat yapıları dediğimiz işler var. Bunlara da devam ediyoruz. Bu biraz önce bahsettiğim onuncu kilometreyle yaklaşık yirmi üçüncü kilometre arasındaki 13 kilometrelik kesim ve kalan işlerle ilgili biraz önce bahsettiğim bütün eksiklikleri giderdik. Bir ikmal ihalesi yapmamız gerekir. O ikmal ihalesiyle ilgili de Karayolları Genel Müdürlüğümüzden heyetleri gönderdik. ve o heyetler yerinde tespitleri yaptı. Yine mülkiyetle ilgili valimizle gerekli koordinasyon sağlandı. Problemleri çözdük. Önümüzdeki kısa zaman içerisinde ikmal ihalesini yapacağız ve mevsimin müsaade ettiği bütün süreç boyunca, tasarruf tedbirleri kapsamında normalde burası yüzde yetmişlere gelmiş olan bir iş değil değildir ancak biz tasarruf tedbirleri kapsamında burası etkilenen projelerden olmayacağını söyleyebilirim. ve buradaki dediğim gibi mevsimin müsaade ettiği bütün çalışmalarda, bütün iş kalemlerindeki çalışmalarımıza devam edeceğiz ve en kısa zamanda inşallah Van Çevre Yolumuzu bitirerek biraz geç kalmış olmamızı burada telafi ederek Van'ın öncelikle transit trafiğini ve mahalle trafiğini rahatlatacağız. Burada şunu da söylemem gerekir, bu elbette bir süreç ama Van'ın şehir içi trafiğine buranın daha faydalı olabilmesi için belediyenin de mutlaka bizim çevre yoluna dik bağlanan yolları şimdiden planlaması ve onları da bir an önce yapımına başlamasında fayda vardır diye düşünüyorum. Ben burada şu ana kadar emek vermiş olan karayollarındaki kardeşlerime teşekkür ediyorum. Van'ın sabrından dolayı teşekkür ediyorum ama biz bunu bundan sonra inşallah daha hızlı bir şekilde bitirmiş olacağız" dedi. - VAN