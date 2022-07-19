Bakan Yanık, Haydar Aliyev'in kabri ile Şehitler Mezarlığı ve Türk Şehitliği Anıtı'nı ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çalışma ziyaretlerinde bulunacağı Bakü'de, ülkenin "Ümummilli lideri" Haydar Aliyev'in kabri ile Şehitler Mezarlığı ve Türk Şehitliği Anıtı'nı ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle Bakü'ye gelen Bakan Yanık, 19-21 Temmuz'da gerçekleştirilecek program kapsamında ilk olarak Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki kabrine çelenk bıraktı. Yanık, daha sonra Haydar Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın anıt mezarını da ziyaret etti.

Bakan Yanık'a, Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Sadakat Kahramanova eşlik etti.

"Türk- Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu tüm dünyaya örnektir"

20 Ocak şehitlerinin bulunduğu "Şehitler Hıyabanı"na gelen Yanık, burada şehit mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı ve "Ebedi Ateş Anıtı"na çelenk sundu.

Daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlik anıtına çelenk bırakan Yanık, buradaki anı defterine şunları yazdı:

"Aziz şehitlerimiz, Türk milleti Azerbaycan ve Kafkaslardan yardıma gelen kardeşleriyle 1915'te Çanakkale'de nasıl omuz omuza düşmana karşı savaşmışsa, Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun yiğitleri de aynı ruhla savaşmışlardır.

Azerbaycan'da şehit düşen askerlerimiz, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güven ve güçlü kardeşlik bağlarının asla sarsılmayacağının da kanıtıdır. Bugün Türk-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu tüm dünyaya örnektir. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında olacak ve her konuda tereddütsüz desteğini göstermeye devam edecektir.

Bakü'nün kurtuluşunun 104. yıl dönümüne yaklaştığımız bugünlerde, şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza kadar kalplerimizde yaşatmanın önemini bir kez daha idrak ediyoruz. Gözlerini kırpmadan canlarını feda eden askerlerimizi saygı ve minnetle anıyor, tüm dünyaya örnek olan bu birliğimizin ebediyete kadar sürmesini diliyorum. Türkiye ve Azerbaycan devletinin varlığı payidar olsun. Ruhlarınız şad olsun."