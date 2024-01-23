Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Astana\'da düzenlenecek Suriye konulu toplantıya katılacak

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, 24-25 Ocak'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Suriye konulu 21'inci Yüksek Düzeyli Toplantı'ya katılacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Astana formatındaki Suriye konulu 21'inci Yüksek Düzeyli Toplantı 24-25 Ocak 2024 tarihlerinde Astana'da düzenlenecektir. Ülkemiz toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız başkanlığındaki kurumlar arası bir heyetle iştirak edecektir" denildi.
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