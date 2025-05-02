Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu\'ndan Sosyal Yardım Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, "Sosyal yardım programlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımını teşvik ederek bireysel ve toplumsal kalkınmayı hedefliyoruz. Türkiye olarak bu vizyon doğrultusunda toplumun her kesimini desteklemeye ve hiçbir bireyi geride bırakmamaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre Tarıkdaroğlu, Singapur'da küresel sosyal adaletin güçlenmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği ICSO2025 Uluslararası Fırsat Toplulukları Konferansı'nda Türkiye'deki uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak destekleyici, kapsayıcı ve fırsat eşitliği sağlayan politikalar geliştirdiklerini belirten Tarıkdaroğlu, kadınların yaşam koşullarını iyileştirmeye ve fırsatlara daha eşit şekilde erişimlerini sağlamaya yönelik çalışmaları, bu alandaki en öncelikli adımlarından biri olarak nitelendirdi.

Tarıkdaroğlu, "Kadın girişimciliğini destekleyen dijital platformlarımız ile kadınların dijital ekonomiye katılımını artırmayı hedefliyoruz. Bu platformlar, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına olanak tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklar ve engellilere yönelik politika ve uygulamalardan da örnekler veren Tarıkdaroğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza yönelik sunduğumuz koruyucu, destekleyici ve geliştirici hizmetlerle onların sağlıklı bireyler olarak topluma katılımını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu hizmetleri sunarken aile birliğinin ve bütünlüğünün muhafazasını da her daim temel önceliklerimiz arasında konumlandırıyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızı kurum bakımına almadan, ailelerinin yanında SED Hizmeti aracılığıyla ekonomik olarak desteklemeyi önceliklendiriyoruz. Aynı zamanda her çocuğun sevgi dolu bir aile ortamında büyüme hakkını gözeterek koruyucu ailelik modelini destekliyoruz. Engelli bireylerin hayatın her alanında eşit fırsatlara erişimi, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli yapı taşlarındandır. Evde bakım yardımı, gündüzlü bakım merkezleri, umut evleri gibi hizmetler aracılığıyla bireylerin sosyal çevresinden kopmaması birinci önceliğimizdir. Bakanlığımızca koordine edilen sosyal yardım programlarıyla dezavantajlı grupları destekliyoruz.

Sosyal yardım programlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımını teşvik ederek bireysel ve toplumsal kalkınmayı hedefliyoruz. Türkiye olarak bu vizyon doğrultusunda toplumun her kesimini desteklemeye ve hiçbir bireyi geride bırakmamaya kararlıyız."

İkili görüşmeler

Tarıkdaroğlu, konferans kapsamında Singapur Başbakan Yardımcısı Heng Swee Keat'ın da aralarında bulunduğu, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Tarıkdaroğlu'nun, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunduğu, 2025 Aile Yılı kapsamında yapılması planlanan Uluslararası Aile Forumu'na davet ilettiği öğrenildi.