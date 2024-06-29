Politika

Bakan Yerlikaya Gaziantep'te esnaf ziyareti yaptı, Şekerhan'ın açılışına katıldı

Bakan Yerlikaya esnaf ziyareti sırasında hasret giderdi, renkli görüntüler ortaya çıktı

GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te tarihi Şekerhan'ın açılışına katıldı. Açılış sonrası tarihi Elmacı Pazarı esnafını ziyaret eden Bakan Ali Yerlikaya, kentte valilik yaptığı dönemde bizzat tanıdığı esnaflarla hasret giderirken ortaya renkli görüntüler çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi program için bulunduğu Gaziantep'te valilik ve büyükşehir belediyesi temasları sonrası tarihi çarşıda bulunan Şekerhan'ın açılışına katıldı. Açılışa AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve kent protokolü katıldı.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Başkanımız Fatma Şahin, göreve başladığı ilk günden bu yana aynı şekilde devam edecek. Geçmişten bize emanet olan değerlerin vakfiye, aile, özel mülk, kamu mülkü fark etmeksizin hepsini korumak, sahiplenmek, en güzel şekilde restore etmek ve yaşayan bizlere şehrimize gelen misafirlerimize en güzel şekilde arzı endam etmek, buranın yaşaması, kültürel birikimlerimizi en güzel şekilde temsil etmesiyle ilgili bugün sizlerle beraber milletimize müjdelemek istiyoruz. Gaziantep'teki Şekerhan, bu civardaki Almacı Pazarımızın etrafındaki bütün han kardeşlerinin yanına restore edildi ve yeniden hizmet verilmeye devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya esnaf ziyareti sırasında hasret giderdi, renkli görüntüler ortaya çıktı

Açılış sonrası tarihi Elmacı Pazarı esnafını ziyaret eden Bakan Ali Yerlikaya, kentte valilik yaptığı dönemde bizzat tanıdığı esnaflarla hasret giderirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Bakan Ali Yerlikaya, bir araya geldiği esnaflara bol kazançlar temennisinde de bulundu. Bakan Yerlikaya, vatandaşların yoğun ilgisini de geri çevirmeyerek fotoğraf çektirdi.

Bakan Yerlikaya, daha sonrasında kentteki tamamlayarak ayrılmak üzere Gaziantep Havalimanı'na hareket etti.