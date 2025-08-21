Bakan Yerlikaya\'nın Erzurum Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret etti.

"Hep Birlikte Güçlü Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı dolayısıyla kente gelen Yerlikaya, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Bakan Yerlikaya, burada İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve partililerle bir araya geldi.

Yerlikaya'ya ziyaretinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz eşlik etti.

Bakan Yerlikaya daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yerlikaya, karşılaştığı çocuklara hediye verdi.

Ziyaret ettiği çay ocağında bir süre oturan Yerlikaya, burada çay içip vatandaşlarla sohbet etti.