Bakan Yerlikaya: Türkiye\'nin kalkınma hamlesi durmadan duraksamadan sürecek

Politika

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, " Türkiye'nin kalkınma hamlesi durmadan duraksamadan sürecek. Yerli ve milli savunma sanayimiz, milli teknoloji hamlemiz dosta güven, düşmana korku salmaya devam edecek" dedi.

Bakan Yerlikaya, AK Parti'nin iktidara gelişinin 22'nci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya, 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri'nin, Türk siyasi hayatının dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, "O gün sadece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'miz iktidara gelmedi; Doğu'suyla Batı'sıyla, Kuzey'iyle Güney'iyle aziz milletimiz iktidara geldi. 22 yılda, yapılamaz denilenler yapıldı; başarılamaz denilenler başarıldı. Çünkü her şey Türkiye içindi! Milletimiz içindi! ve milletimiz hiçbir seçimde AK Parti'mizi yalnız bırakmadı. ve aradan geçen 22 yılın sonunda diyoruz ki: Türkiye'nin kalkınma hamlesi durmadan duraksamadan sürecek. Yerli ve milli savunma sanayimiz, milli teknoloji hamlemiz dosta güven, düşmana korku salmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye yolunda, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Yine milletimizle el ele, gönül gönüle vererek. 22 yıldır olduğu gibi" ifadelerini kullandı.