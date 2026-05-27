Bakan Yardımcısı Turan: Muhalefet güçlü olsun

27.05.2026 13:31
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Lapseki'de demokraside muhalefetin güçlü olmasının önemini vurgulayarak, tüm partilerin iktidar gibi güçlenerek Türkiye'nin sorunlarını çözmesi gerektiğini söyledi.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Demokrasilerde muhalefetin güçlü olması kıymetlidir. İsteriz ki Türkiye'nin sorunlarını aşan, Türkiye'nin tüm meselelerini çözen, kıymetli siyasi zemin içerisinde her muhalefet partisi de iktidar partisi gibi güçlü olsun, kendi sorunlarını bitirsin ve Türkiye'nin demokrasisine katkısı sağlasın" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Şehitler Camii'nde bayram namazı çıkışı vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Yardımcısı Turan, Lapseki Kaymakamlığı ve Lapseki Belediye Başkanlığı tarafından iskele sosyal tesislerde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Turan, burada gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

'İSTERİZ Kİ HİÇBİR ÜLKEDE SAVAŞ OLMASIN'

Türkiye'nin çok özel bir konumda olduğunu söyleyen Bülent Turan, "Çevremizde ne kadar büyük sorunlar, bir ateş çemberi olsa da kendi iç siyasi gücüyle, iradesiyle yürüyebilen nadir ülkelerden biri. Her konuda aktör olmayı başaran ülkelerden biri. İsteriz ki yeni dönemde de savaşların, kavgaların azaldığı bir dönem olsun. İsteriz ki etrafımız başta, tüm dünyada huzurun, mutluluğun hakim olduğu güvenin, istikrarın kalıcı olduğu bir dönem olsun. İran ve Amerika'nın merkezi olarak ortaya koyduğu krizin biraz daha yumuşadığı döneme giriyoruz. İsteriz ki hiçbir ülkede savaş olmasın. Müzakereyle, konuşarak, tartışarak ama masa başında sorunlar çözülsün. Tüm dünyanın bu diplomasiye ihtiyacı var. Fakat daha ötesi Türkiye'nin güçlü olması sorumluluğunun daha da artmasını sağlıyor. Türkiye'nin güçlü siyasi liderliği daha riskli adımlar atmasını zorunlu kılıyor. O nedenle yeni dönemde çok daha dikkatli hareket ederek, etrafımızda ne olduğunu iyi anlayarak hassasiyetle yol yürümek zorundayız. Güvenliğimizden taviz vermeyerek, yatırımımızdan, gelişmemizden taviz vermeyerek yeni dönemde de güçlü adım atmak zorundayız" diye konuştu.

'İSTERİZ Kİ HER MUHALEFET PARTİSİ DE İKTİDAR PARTİSİ GİBİ GÜÇLÜ OLSUN'

İktidarın her sistemde olduğunu söyleyen Turan, "Demokrasilerde muhalefetin güçlü olması kıymetlidir. İsteriz ki Türkiye'nin sorunlarını aşan, Türkiye'nin tüm meselelerini çözen kıymetli siyasi zemin içerisinde her muhalefet partisi de iktidar partisi gibi güçlü olsun, kendi sorunlarını bitirsin ve Türkiye'nin demokrasisine katkısı sağlasın. Hiçbir partinin kavgasından, sorunlu olmasından, iç polemiğinden mutlu olmayız. 86 milyonun beraber olmasını, polemik olur, tartışma olur, farklı bir düşünce olur ama yeri geldiğinde aynı masada aynı çorbaya kaşık sağlayarak yol devam etmesini çok önemseriz. O nedenle tekrar bu bayram günü davette bulunuyorum, tabiri caizse çağrıda bulunarak diyorum ki; herkes aynaya baksın, tüm kurumlarımız, partilerimiz toparlansın ve demokrasi yarışında birbirimizi kırmadan dökmeden devam edelim" dedi.

Kaynak: DHA

