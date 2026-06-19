Bakan Yumaklı: 2026 yağışları yüzde 32.5 arttı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2026 yılındaki yağışlar uzun yıllar ortalamasının yüzde 32.5 üzerinde" dedi.

Bakan Yumaklı, Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Erciyes Zirvesi-1'de konuştu. Bakan Yumaklı, bu yıl yaşanan yoğun yağışlarla ilgili, "Tabii bu sene yağışlar iyi gidiyor hamdolsun. Bu vesileyle burada ilk kez açıklayacağım bazı rakamları da ifade etmek istiyorum. 2026 yılında, içinde bulunduğumuz yılda gerçekleşen yağışlar, uzun yıllar ortalamasının yüzde 32.5 üzerinde. Geçen yılın ise yüzde 75.7 üzerinde. Geçen yıldaki yaşadığımız o anormal kuraklığın bu devasa farkını buradan görebiliyoruz. Son 66 yılın en yüksek yağışına ulaşmış durumdayız. Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81.5. Yani bu bir rekor, onu söylemek istiyorum. Halihazırda barajlarımızda 26 milyar metreküp daha fazla su depolamış durumdayız. Geçtiğimiz yıl kuraklık sebebiyle içme suyu rezervlerinde bazı şehirlerimiz sıkıntılar yaşadı. Fakat hamdolsun bu sene toparlamaya başladılar, büyük oranda da toparlandı. Ben artık Türkiye'deki illerimizin içme suyu bağlamında herhangi bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Tabii sürdürülebilir bir tarım sistemi mutlaka ama mutlaka biraz önce söylediğim gibi çok iyi bir sulama sisteminden geçer. Bizler de kapalı devre sulama sistemi, yani suyu minimumda ve verimli kullanacak sulama sistemlerini sadece yeni yaptıklarımızda değil, geçmiştekileri de kapalı devre sulama sistemlerine çevirerek inşallah bu konudaki eksiğimizi tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Orman yangınında sezon yoktur, riskli dönem vardır"

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının yüzde 91'inin insan kaynaklı olduğunu söyleyerek, "Özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Orman yangını sezonu diye bir şey yoktur. Bunu söylediğiniz zaman kanıksamış olursunuz. Sadece riskli dönemler vardır. Bu riskli dönemlere de ne kadar hazır olduğunuzun bir önemi vardır. Orman yangınlarının 2025 yılı istatistiğine gelecek olursak yüzde 91 insan kaynaklı. Aslında o ciğerimizi yakan görüntülerin, o cansiperane çalışmaların, hatta içimizi yakan yine şehitlerimizin bütün çabaları, bütün gayretleri o görüntülerin bir an önce yok edilmesi, o yangının söndürülmesi üzerine oluyor. Ancak bunların hiçbirisi olmayabilirdi. En azından yüzde 91'i için olmayabilirdi. Hep ifade ediyoruz, bunu tekrar edelim. Riskli dönemlerde, ki artık bu döneme girdik. Çok şiddetli rüzgarların başladığı, şiddetli sıcaklıkların olduğu, nemin düşük olduğu dönemlerde hangi gerekçeyle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılmaması gerekir. Bakın çok komplike bir şey söylemiyorum. Sadece biraz dikkat, sadece tedbirli davranma. Emin olun bu yüzde 91'in büyük bir kısmı bu şekilde engellenebilir. Küçük ihmal kaynaklı çünkü bunlar. Tabii Orman Teşkilatımız 187 yıllık bir kurum. Orman Genel Müdürlüğü bir disiplin içerisinde hareket ediyor. Dünyanın birçok ülkesine bu manada önderlik eden, yol gösteren bir kuruluşumuz. 28 bin personelimizle, 138 bin gönüllümüzle bu riskli döneme hazırız. Güçlü bir filomuz var, bunu ifade etmek istiyorum. Şu anda 28 uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımızla tarihinin en donanımlı, en iyi filosuna sahibiz. Ancak tekrar ifade etmek istiyorum, bütün bunların sahibi olmanız demek bu riski yok ettiğiniz anlamına gelmez. Olay esnasındayı konuşuyoruz, benim söylediğim öncesinde. Eğer ne kadar tedbirli davranırsak, ihtimam gösterirsek bu vatandaşın, bu milletin vergileriyle yapılacak, bunu tırnak içerisinde söylüyorum, yine aslında olmayabilecek bu harcamayı biz farklı işler için bu kaynakları kullanma imkanına sahip olacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ