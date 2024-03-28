Bakan Yumaklı: 'AK Parti belediyeciliği gerçek belediyeciliktir' - Son Dakika
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Politika

Bakan Yumaklı: 'AK Parti belediyeciliği gerçek belediyeciliktir'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yaptığı konuşmada, AK Parti belediyeciliğinin gerçek belediyecilik olduğunu ve verilen sözlerin her zaman yerine getirildiğini belirtti.

28.03.2024 18:45  Güncelleme: 18:52
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Bakan Yumaklı: "AK Parti belediyeciliği gerçek belediyeciliktir"

KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AK Parti belediyeciliği gerçek belediyeciliktir, 'yapacağım' dedi mi yapar" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde AK Parti seçim ofisi ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Azdavay ilçesinde vatandaşlara seslenen Bakan Yumaklı, "Azdavay ilçesine çocukken çok defa geldim. Ayrı bir hatırası var. Yaş ilerleyince insan duygusal oluyor. Buradaki bütün yüzler, hemşehrilerim bu toprakların evladı olarak he geldiğimde beni bağrına basıyor. Birçok şey söylenebilir, ancak sizler nasıl 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza bu memleketin bu ülkenin ikinci yüzyılını inşa etme şerefini verdiyseniz o da kendisiyle beraber hizmet etmek için bu kardeşinize o şerefi bahşetti. Ben kendisine, bu memleketin evladı olarak teşekkür ediyorum. Daha 28 Mayıs akşamında Cumhurbaşkanımız konuşma yaparken, 'şimdi hedefimiz 31 Mart yerel seçimleri' dedi. O günden itibaren benim dava arkadaşlarım, kardeşlerim hep beraber çalışmaya başladı. O gün geldi. Herkes tercihini kullanacak. Ben bütün Türkiye'nin bakanıyım, o eşit mesafe her zaman var. Ancak, benim memleketimdeki sonuçlar beni çok daha fazla ilgilendiriyor. Sizlerin benim mensup olduğum partiden yana teveccüh göstereceğinizden hiç endişem yok ama sadece rekor oyu merak ediyorum" dedi.

"AK Parti belediyeciliği gerçek belediyeciliktir"

AK Parti belediye başkanlarının verdiği her zaman sözünü yerine getirdiğini belirten Bakan Yumaklı, "Siyasi düşünce tarafını bir yere bakalım ama hakikaten benim mensup olduğum partinin dayına size hizmet etmek üzere vereceğiniz teveccüh Azdavay'ın çehresini değiştirecek. Osman başkanımın bu zamana kadar yaptıkları, bundan sonra yapacaklarının teminatı. Dolayısıyla dediği her şeyi yapacak. Ben Kastamonu'daki tüm büyük projeleri takip edeceğim. Osman başkanın 'yapacağım' dediği konu, aslında AK Parti'nin ana noktasıdır. Çünkü AK Parti belediyeciliği gerçek belediyeciliktir, 'yapacağım' dedi mi yapar" diye konuştu.

İstanbul'daki fetret devrinin sona erdirilmesi için vatandaşlardan İstanbul'daki yakınlarından AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum'a oy vermeleri için de destek isteyen Bakan Yumaklı, "Bu toplantı bittikten sonra İstanbul'daki eşinizi, dostunuzu, akrabanızı arayacağız ve diyeceğiz ki 'bakanımız geldi ve bizden söz aldı. İstanbul'daki o 5 yıllık fetret devrini sona erdirmek için Murat Kurum'a oy vereceksiniz.' Nazınızın geçtiği herkesi aramalısınız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yumaklı: 'AK Parti belediyeciliği gerçek belediyeciliktir' - Son Dakika

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