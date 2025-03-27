Bakan Yumaklı Cudi Dağı'nda Kuzu ve Koyun Buluşmasını İzledi

Bakan Yumaklı, Cudi Dağı eteklerinde kuzu koyun buluşmasını izledi

ŞIRNAK - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cudi Dağı eteklerindeki göçer çadırını ziyaret etti ardından kuzu ve koyun buluşmasını izledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli inceleme ve toplantılara katılmak üzere Şırnak'a geldi. Şırnak Valiliğini ziyaret eden Bakan Yumaklı'yı, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve il protokol üyeleri tarafından karşılandı. Valilik bahçesinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şırnak Valiliğinde yapılan brifingin ardından, AK Parti İl Başkanlığı, Şırnak Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Şırnak-Cizre karayolu üzerindeki Cudi Dağı eteklerinde bulunan göçer çadırlarını ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın hayvancılık sektörüne yönelik teşvik ve destek programlarına değinerek, hayvancılığın yaygınlaştırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Cudi Dağı'nda göçer çadırını ziyaret eden, Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyet sürü sahibi Ömer Aydın ile sohbet ederek, hayvancılık ile ilgili sorun ve taleplerini dinledi. Daha sonra kuzu ve koyun buluşmasını izleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şırnak küçükbaş hayvancılık için çok önemli bir bölgelerimizden bir tanesidir. Burada hala yüzyıllardır devam eden gelenekle bu işi sürdürüyorlar. Vatandaşlarımız bu işi yaparken aile işletmeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesini bize göstermiş oldular. Göçer kültürü var. Bununla alakalı iklim değişikliğinin etkisiyle beraber yolların değişmesi, belli zamanlarda hayvanların yüksek rakımlara gitmesi, bunların hepsinin birer planlamasının yapılması gerekiyor. Valiliğimiz bununla ilgili gerekli rotaları belirlemiş durumdadır. Çiftçilerimizin bu gayretli çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Bizlerde bakanlık olarak hem sürü geliştirmeyi ve diğer destekler ile ilgili her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Desteklerimizi belirtiyoruz. Sadece kendi ülkemizin değil, coğrafi konumumuzdan kaynaklı birde avantajımız var. Etraftaki ülkelerinde ihtiyacını karşılayacak konumdayız. Hamdani ırkı ile ilgili projelerimizde başlattığımızı belirtmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Emek veren çiftçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.