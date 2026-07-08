Bakan Yumaklı'dan Faydalı Böcek Tesisine Ziyaret - Son Dakika
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Bakan Yumaklı'dan Faydalı Böcek Tesisine Ziyaret

Bakan Yumaklı\'dan Faydalı Böcek Tesisine Ziyaret
08.07.2026 20:28
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Tarım Bakanı Yumaklı, Muğla'daki faydalı böcek üretim tesisini ziyaret ederek destek sözü verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla programı kapsamında Fethiye ilçesinin Kargı Mahallesi'nde faaliyet gösteren faydalı böcek üretim tesisini ziyaret etti.

Tesiste yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Yumaklı, biyolojik mücadelede kullanılan faydalı böceklerin üretim süreçlerini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında tesisin üretim kapasitesi, kullanılan teknolojiler ve biyolojik mücadele yöntemlerine ilişkin sunum gerçekleştirildi. Tesiste açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, tesisin biyolojik mücadele alanında önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Bu alanda hep ilkleri yaptı. Biz de bakanlık olarak her zaman yanlarında olacağız ve desteklemeye devam edeceğiz. Yerli üretim sadece bizim kendi bitkisel üretimimiz için yapılmıyor. Burada üretilen faydalı böcekler yalnızca ülkemizde kullanılmıyor. Aynı zamanda ithalatın önüne geçilmesine katkı sağlıyor ve dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediliyor. Bu modeli bakanlığımız olarak desteklemeye devam edeceğiz ve bu modeli Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Gençler tarımsal üretime yöneliyor"

Tarım sektöründe genç girişimcilerin sayısının arttığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Türkiye'de tarımsal üretimin gençler tarafından tercih edilmediği ya da terk edildiği yönünde bir ezber vardı. Son dönemde bu ezberin yıkılmaya başladığını büyük bir umut ve gururla görüyoruz. Ülkemizin farklı bölgelerinde hayvansal üretim, bitkisel üretim ve su ürünleri alanlarında faaliyet gösteren birçok genç kardeşimiz var. Artık gençlerimiz tarımsal üretimi hem geçimlerini sağlayabilecekleri hem de ülkeye katkı sunabilecekleri bir alan olarak görüyor. Tarımsal üretime emek veren ve bu alanda çalışan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Tarım, Muğla, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yumaklı'dan Faydalı Böcek Tesisine Ziyaret - Son Dakika

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