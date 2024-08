Bakan Yumaklı: Millete hizmet etme şerefinin yok edemeyeceği hiçbir yalan yoktur

Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik yayılan asılsız haberlerle ilgili konuşan Bakan Yumaklı, "İstifa yalanını söyledikleri bakanla, yalandan yarım saat önce Ahlat'ta ne yapacağımızı konuşuyoruz. Hiçbir şekilde utanmaları olmuyor. Millete hizmet etme şerefinin, yok edemeyeceği hiçbir yalan yoktur" dedi.

Kastamonu'yu ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen toplantıya AK Parti Kastamonu milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, parti yönetimi, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Yumaklı, salondakileri bir zamanda yolculuğa çıkartmak istediğini belirterek, "Bu zaman yolculuğu Türkiye'nin adaleti için, kalkınması için, istikrarı için. Nereden nereye geldik dediğimiz bir zaman yolculuğu olsun. Bu yolculuğun kahramanı sizlersiniz, bu yolculuğun kaptanı da liderliği dünya tarafından kabul edilmiş Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

"Bugün verilen tarımsal destek 100 milyar TL'ye ulaşmış vaziyette"

Tarımsal üretimle ilgili konuşan Yumaklı, "Tarımsal hasıla, yani tarımsal gelir şu anda 1.6 trilyon liradır. Bu rakam yaklaşık 972 milyarlardan buraya geldi. AK Parti hükümetlerinden önce sadece 2 milyara yakın bir destek verilirken, bugün verilen tarımsal destek 100 milyar TL'ye ulaşmış vaziyette. Kaç kat arttığını siz hesap edin. Biz destekledik çiftçimiz üretti, üreticimiz üretti. Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir tarım ihracatımız vardı, bugün o ihracat rakamı 32 milyar dolara ulaştı, inşallah bu yıl 35 milyar dolarlara gideceğiz. Üretim rekorlarını hiç saymıyorum. Şimdi bizim en büyük rakibimiz yine kendimiz olmuştur. Yeni rekorlar için kolları sıvadık. Benim de görevi devraldığım andan itibaren ve bakan yardımcılığımda da bu projelerin başında vardım. Sürdürmeye devam ediyoruz. Son 1-2 yıl içerisinde oluşturmuş olduğumuz, Türkiye'nin gündemine bundan sonraki Türkiye yüzyılında bizim için önemli olan her şeyin değiştiği, iklimin değiştiği, sosyolojinin değiştiği, bir ortamda olmazsa olmazımız olan bazı hususlar da devrim dediğinde değişiklikler yaptık. Üretim planlaması her birimizin hayatına direkt dokunan bir konudur. Çünkü belki bir çok şeyden vazgeçebilirsiniz ama gıdanızdan vazgeçemezsiniz. Dolayısıyla bunun garantisini sağlamak üzere artık geleneksel halden sizin bunu daha iyi planladığınız, teknolojiyi daha iyi kullandığınız, daha çok ürettiğiniz, daha kaliteli ürettiğiniz, daha verimli ürettiğiniz bir hale geçmek zorundasınız. İşte bizim Bakanlığımız bunları sağladığı. İnşallah hayvansal üretimde, su ürünlerinde, o üretim planlamasına bu yılbaşı itibari ile başladık, diğer bitkisel üretimde de Allah nasip ederse önümüzdeki aydan itibaren üretim planlaması artık hayata geçmiş olacak. Jani hep konuşuyoruz, 'bir sene para etti diye bir ürün ekiliyor, ertesi sene o ürünün bir kısmı satılamayınca ekilmiyor.' İnşallah bu konu artık gündemimizden zaman içerisinde kalkacak" diye konuştu.

"Bunun neresinde peşkeş çekmek"

Devletin vatandaşların arazilerine el koyacağı yönündeki iddialara cevap veren Yumaklı, "İşlenmeyen arazilerin devlet tarafından kiraya verilmesi konusunu iki senedir her yerde söylüyoruz. Yasal düzenlemesini yapmışız hiç sesleri çıkmamış, ancak kendilerine konu mu bulamadılar 'devlet insanların arazilerine çökecekmiş ya da şirketlere peşkeş çekilecek' diyorlar. Kardeşim insan zahmet eder de bir okur. Bilgisi olmadan fikir sarfetmek. Bunların DNA'larında bu var. Bunu neden söylüyorum, şu kadarcık bir bilgi kırıntısıyla, kimden aldıkları belli olmayan bilgilerle bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına bir şey söylüyorlar. Amaçları beyinleri ifsat etmek. Kendileri söylüyor, kendileri adına konuşturdukları söylüyor. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes, 'ya bizim tarlalarımız boş kalıyor, bunları niye ekmiyoruz' diye konuşmuyor mu? Biz de bunu oturup sektörle çalıştık. Sonra dedik ki 'o arazi kime aitse mülkiyetine karışmıyoruz. Ama iki sene üst üste bunu ekmezse ilk sene kendisine mesaj gidecek. 'Bu sene de araziyi ekmezsen ben senin adına başkasına kiralayacağım' diyeceğiz. Bunun neresinde peşkeş çekmek. Bu kadar basit ve teknik konuda bile okumayan, okusa bile anlamayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu hayatımızın her noktasında karşımıza gelen bir husus. Bütün amaç kafalarını elde edene kadar. O döneme kadar her şey mübah. Her şeyi söyleyebilirler. Bu yalanların ortaya çıkmasında da mahcubiyetleri yok. Bu da anlaşılabilir değil" şeklinde konuştu.

"Millete hizmet etme şerefinin yok edemeyeceği hiçbir yalan yoktur"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik yayılan asılsız haberlerle ilgili konuşan Bakan Yumaklı, "Dün de yine bir bakanımızla ilgili bir konuyu gündeme getirdiler. Enteresandır, o dedikodu ya da yalan, gündeme gelmeden önce biz bakanımızla, hafta sonu bir konuyu Ahlat'ta konuşalım diye haberleşmiştik. İstifa yalanını söyledikleri bakanla, yalandan yarım saat önce Ahlat'ta ne yapacağımızı konuşuyoruz. Hiçbir şekilde utanmaları olmuyor. Millete hizmet etme şerefinin, yok edemeyeceği hiçbir yalan yoktur. Biz bu şerefi kalbimizde taşıyoruz. Sadece bakanlar olarak değil, Cumhurbaşkanımızın bize göstermiş olduğu vizyon olarak değil, AK Parti teşkilatları olarak bunu burada hissediyoruz. Onların hiçbir zaman için anlayamayacağı bir husustur. Biz durmadan, dinlenmeden, yorulmadan, gece gündüz bu millet için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"124'ün üzerinde tesis devreye alındı"

Kastamonu'ya Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kastamonu'ya yaptığı yatırımla ilgili konuşan Bakan Yumaklı, "Devlet Su İşlerinin Kastamonu'ya yapmış olduğu yatırımların toplam tutarı 22 milyar TL. Bu süre içerisinde 124'ün üzerinde tesis devreye alındı. Burası bir orman şehri, yaklaşık 3 milyar liralık yatırım yapıldı ve bütün bunlar yapılmaya da devam ediyor. Elbette Kastamonu'ya ne yapsak az" dedi.

Bakan Yumaklı'ya anlamlı hediye

Bakan Yumakllı'nın konuşmasının ardından program sona erdi. Program kapanışında AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Bakan Yumaklı adına bir yetimin 6 aylık tüm giderlerini karşıladıklarını gösteren sertifikayı hediye etti. Yumaklı ise bu yetimin kendi ayakları üzerinde durabileceği sürece kadarki tüm ihtiyaçlarını kendi maaşından karşılayacağını söyledi. - KASTAMONU