Bakan Yumaklı'dan Yangın Uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde etkili olan şiddetli rüzgar ve yüksek sıcaklıkların orman yangını riskini artırdığına dikkat çekerek, yangınların çıkış nedenleri ve alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Bakan Yumaklı, Cumhuriyet tarihinin en büyük hava filosuna sahibiz. Uzmanlaşmış personelimiz var. Bunu analiz edecek teknolojimiz var. Ama tekrar etmekte fayda var. Başarı yangının çıkmamasını sağlamak. Bunu da ancak 86 milyon birlikte başarabiliriz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Yangınların çıkış sebeplerine ilişkin kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yumaklı, "Önce kolluk güçleri araştırır, sonrasında savcılık soruşturması başlar" dedi. Son çıkan yangınlarda çok şiddetli rüzgar olduğunu ifade eden Yumaklı, "Saatte 50 kilometre saatin üzerine çıkıyor yer yer" bilgisini verdi.

"Asıl başarı yangının çıkmamasını sağlamak" diyen Bakan Yumaklı, bu hafta öncesinde risk uyarısı yaptıklarını hatırlattı. "Hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Kaybolan değer, biyolojik çeşitlilik hepimizin ortak geleceği. Kamuoyuna yansıyan yangınların çok büyük kısmı ormanlık alanın dışında başladı" ifadelerini kullandı.

Toplumsal farkındalık çağrısında bulunan Yumaklı, geçen yıl sonbaharda tüm orman köylerinde bilgilendirme yaptıklarını ve bu yıl eğitim-öğretim yılının ilk dersinin "orman sevgisi" olacağını söyledi.

Yangınların yüzde 90 oranında insan kaynaklı olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Kimi zaman ihmal ettiği için kimi zaman 'bir şey olmaz' dediği için ama eninde sonunda insan unsuru. Doğrudan ya da dolaylı insan unsuru var. 'Acaba bir kasıt var mı?' sorusu geliyor akıllara. Bu konuda kolluk kuvvetlerimiz hassas bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmalar neticelenince hem İçişleri Bakanlığımız hem de Adalet Bakanlığımız açıklama yapıyor" dedi.

Üç 30 kuralını hatırlatan Bakan Yumaklı, "Rüzgar saatte 30 kilometrenin üzerindeyse, sıcaklık 30 derecenin üzerindeyse ve nem yüzde 30'un altındaysa yangın riski çok yüksektir. Bu sadece bizim ülkemize has bir durum değil" diye konuştu.

Yangınlarla mücadele imkanlarına da değinen Yumaklı, "Hamdolsun, Cumhuriyet tarihinin en büyük hava filosuna sahibiz. Uzmanlaşmış personelimiz var, bunu analiz edecek teknolojimiz var. Ama tekrar etmekte fayda var, başarı yangının çıkmamasını sağlamak. Bunu da ancak 86 milyon birlikte başarabiliriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA