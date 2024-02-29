Politika

Bakan Yumaklı: "İki anlayış arasındaki farkı görüyoruz, çivi çakılmamış Kırşehir'e"

-Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti seçim bürosu açılışını yaptı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de inceleme gezilerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti'nin Cacabey Meydanında bulunan seçim bürosu açılışında, iki farklı anlayışı seçmenin gördüğünü ve Kırşehir'de çivi çakılmadığını söyledi.

Bakan, Yumaklı konuşmasında; "Gece - Gündüz demeden bu milletin,rahatını, huzurunu onlar için çalışmayı anlatan nedir diye düşündüğümüzde iki anlayış arasındaki farkı biz görmüş oluyoruz. Demek ki bir çivi bile çakılmamış siz eminim 31 Martta bu sonucun faturasını geçeceksiniz" dedi.

Programda partililerine hitap eden AK Parti Kırşehir il başkanı Seher Ünsal ise inandıklarını ve inandıkları için başardıklarını ve Cumhur İttifakının hizmet bayrağını Kırşehir Belediyesine asacaklarını ve AK Parti'nin gerçek belediyeciliği yeniden göstereceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından seçim bürosu açılışı dualarla yapıldı. Daha sonra Bakan Yumaklı, AK Parti ve ittifak ortağı MHP'yi ziyaret etti.