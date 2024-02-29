Politika

Bakan Yumaklı: "Yerli ve milli tohum için firmalar çalışıyor"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Tarım Arazileri Kullanımı Etkinleştirilmesi Projesi içerisinde yer alan 'Tohum Dağıtım' programına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yerli ve milli tohum üretimi için firmaların çalıştığını söyledi.

Ziyaretlerine Kırşehir Valiliği'nde şeref defterini imzalayarak başlayan Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde yaptığı konuşmasında, "Güçlü bir Türkiye istiyorsak bunun yolu güçlü tarımdan geçer. Dolayısıyla hep beraber, el ele omuz omuza vererek inşallah biz bu hedeflerin tamamına ulaşacağız. Ben üretim yapan bu ülkeye katkı veren, kim olursa olsun hepsinin başımızın üzerinde yeri olduğunu bir kez daha sizlerin huzurunda ifade istiyorum. Üreten herkesten Allah razı olsun" dedi.

Üretim yapan çiftçilerle buluşulacağını aktaran Bakan İbrahim Yumaklı, "Siz bir dönümlük yere ektiğiniz tohumdan 300 kilogram yerine 400 kilogram alabilecek bir potansiyele sahipseniz ve başlangıç noktası tohumsa bunun da temel şartı o tohumun sertifikalı olması. Önümüzdeki dönem için en çok duyduğunuz ve bundan sonra da duymaya devam edeceğiniz hususlardan bir tanesi de üretim planlaması. Türkiye'nin kendi vatandaşını gıda arz güvenliği açısından herhangi bir sorun yaşatmayacak bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Hatta daha fazlasını da yapabilir. Ülkeye gelen turistlerin, misafirlerin ihtiyacını karşılayabilir. ve bunların da ötesinde ihracat yaparak ülkeye döviz kazandırmak mümkün. Geçtiğimiz yıl bu rakam otuz bir milyar dolar oldu. Bunlar hep sizin sayenizde, sizin ürettiğiniz ürünlerden oldu. Biz istiyoruz ki daha fazlası olsun. ve elde edilen bu refahtan herkes eşit bir şekilde faydalanmış olsun inşallah. Bugün beş yüz çiftçimize yüzde altmış hibeli olarak sertifikalı yağlık ayçiçeği tohumunu beş yüz yetmiş beş çiftçimize yüzde elli hibeli olarak yerli ve milli nohut tohumunu dağıtmış olacağız" diye konuştu.

Bakan Yumaklı'nın konuşmasının ardından Kırşehir'li çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı.