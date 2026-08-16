Bakanlar Diyarbakır'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Bakanlar Diyarbakır'da Ziyaretlerde Bulundu

Bakanlar Diyarbakır\'da Ziyaretlerde Bulundu
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İçişleri Bakanı Çiftçi ve Gençlik Bakanı Bak, Diyarbakır'da çeşitli kurumları ziyaret etti.

BAKANLAR ÇİFTÇİ İLE BAK, ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da oynanacak Amed Sportif Faaliyet ve Erzurumspor maçını izlemek için geldiği kentte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, İl Başkanı Miktat Arslan ile görüşdü. Bakanlar Çiftçi ile Bak, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakanlar Çiftçi ile Bak'a AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz ve Galip Ensarioğlu da eşlik etti.

Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA- Hüseyin İÇLİ/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakanlar Diyarbakır'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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