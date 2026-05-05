Bakanlar Gürlek ve Çiftçi \'Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi\' projesini görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulmasına yönelik hazırlanan projeyi görüştü.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adaletin tesisi ve kamu düzeninin korunması noktasında bakanlıklar arasındaki güçlü eş güdüm ve kararlılığın, milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirtti.

Gürlek, hukuku ve nizamı birlikte güçlendiren bu iş birliğinin, köklü devlet geleneğinin ve millete karşı taşınan sorumluluğun açık bir tezahürü olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Çiftçi'ye nazik ev sahipliği ve değerlendirmeleri için teşekkür eden Gürlek, birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu. - ANKARA