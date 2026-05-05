Bakanlardan Eşgüdüm Toplantısı

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i, bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Hukukun tesisi ve kamu düzeninin muhafazası noktasında İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız olarak ortaya koyduğumuz güçlü eşgüdüm; köklü devlet geleneğimizin ve milletimize karşı taşıdığımız emanet bilincinin bir tezahürüdür. Biri hakkı, diğeri nizamı gözeten bu iki kanat; aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için omuz omuza görev yapmaktadır. Nazik ziyaretleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Rabb'im devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.