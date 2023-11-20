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Bakanlık, istismar iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Bakanlık, istismar iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir yurtta eğitmenin 5 öğrenciye istismarda bulunduğu iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Bakanlık, suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacaklarını ve mağdur çocuklara ve ailelerine psikososyal destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Bakanlık, istismar iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu
20.11.2023 15:15

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "bir yurtta eğitmenin 5 öğrenciye istismarda bulunduğu" iddiaları üzerine Bakanlık avukatlarınca suç duyurusu yapıldığı, suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olunacağı bildirildi.

Bakanlık, bazı basın yayın organlarında yer alan "Süleymancıların yurdundaki istismarı 5 erkek çocuğu anlattı, istismarcı eğitmen serbest bırakıldı" şeklindeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Bakanlık avukatlarının olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğu bildirilerek, "Yargılama sürecine müdahil olarak suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik başta psikososyal destek olmak üzere hizmet modeli çalışmamız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Aile, Suç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakanlık, istismar iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakanlık, istismar iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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