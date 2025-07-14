Bakanlık'tan Atatürk İddiasına Yanıt - Son Dakika
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Politika

Bakanlık'tan Atatürk İddiasına Yanıt

Bakanlık\'tan Atatürk İddiasına Yanıt
14.07.2025 20:59
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İçişleri Bakanlığı, Atatürk fotoğraflarının yasak olduğu iddiasını iftira olarak nitelendirdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 25 Haziran'da yayımlanan genelgede, tüm etkinliklerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi gerektiğinin belirtildiği, bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan 'Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak olduğu' iddiasının iftiradan ibaret olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' vesilesiyle 25 Haziran 2025 tarihli bir genelge yayımlanmıştır. Genelgede; Tüm etkinliklerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen 'Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak' olduğu iddiası alçak bir iftiradır. İçişleri Bakanlığımızın 2018 yılından itibaren yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin her genelgede 'Tüm etkinlerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi' gerektiği ibaresi yer almaktadır. Amaç; 15 Temmuz gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin timsali olan anma gününde düzenlenen etkinliklerde siyasi partilerin değil, sadece Türk Bayrağının kullanılmasıdır" denildi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Sağlık, Son Dakika

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