Bakırhan, Kürt meselesinde adım atılması çağrısı yaptı

05.05.2026 18:27
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Kürt meselesinin çözümüne yönelik yasal adımlar atılmasını istedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bugün Bahçeli'nin grup toplantısında statü konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imzamızı atıyoruz. Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi, süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Biz de diyoruz ki; tarih, cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım Sayın Erdoğan" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Türkiye'nin gücü ve dengeyi temsil edebilecek bir jeopolitik hakikate sahip olduğunu belirten Bakırhan, "Türkiye iç barışı sağlarsa bölgeye huzur, istikrar getirebilecek bir güç haline gelebilir. Peki, Türkiye bu güce nasıl kavuşabilir ve bu tarihsel rolünü nasıl oynayabilir? Bu soruların cevabı; 22 Ekim ve 27 Şubat'ta, Kürt meselesinin demokratik çözümündedir. Biz Kürt meselesini çözeceksek, her defasında Orta Doğu'daki gelişmelere, Balkanlar'daki gerilimlere, Kafkasya'daki çatışmalara, Akdeniz'deki hesaplara bakarak mı karar vereceğiz? Bu mantık doğru değildir. Son 20 yılda sadece yanı başımızda 14 büyük savaş çıktı. Bu bakımdan ertelemeyle yol alabileceğimiz bir eşikte değiliz. Barış, kaygı ve tereddütlerle değil, barış cesaretle olur. Bugün barış için tüm şartlar uygundur ama ne yazık ki temel sorun siyasetsizliktir" diye konuştu.

'ÖZGÜR İLETİŞİM KOŞULLARI OLUŞTURULSUN'

Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Silahlı bir örgüte 'Ülkeye gel, demokratik siyasete dön' dedikten sonra hangi hukukla karşılanacağını da söylemeniz gerekmiyor mu? 'Gel ama hukuk, yasa yok' diyorlar. Devlet, 'Silah bıraksınlar, biz adım atarız' diyor. PKK, 'Yasal zemin olsun, biz bırakırız' diyor. Her iki tarafın kaygısını anlıyoruz. Biz DEM Parti olarak şunu teklif ediyoruz. Sayın Kurtulmuş; komisyondaki partilerin koordinatörlerini çağırın. Elimizde bir müşterek belge var. Komisyon raporumuz var. Özel yasayı hemen Meclis'e sunalım. Bu teklifi bu hafta verelim. Siyaset yol açsın, ülke rahatlasın. Yasal adımlar atılsın. Öcalan'ın sürece katkı sunabileceği özgür çalışma ve özgür iletişim koşulları oluşturulsun. PKK, gereğini yapmazsa o zaman toplum çıksın desin ki; 'Evet, bu taraf görevini yapmadı.' Kamuoyunun huzurunda söz veriyoruz. Yasal düzenlemeler yapılırsa ve buna rağmen PKK, gereğini yapmazsa söz olsun ilk eleştiriyi biz yapacağız, ilk biz kabul etmeyeceğiz. Biz bugün herkesi sorumluluğa çağırmak için konuşuyoruz. Bu aşamada sürecin en kritik aktörlerinden biri olan Abdullah Öcalan'ın hukuki durumunun açık ve net bir çerçeveye kavuşması da büyük önem taşımaktadır. Fiziki koşullarının iyileştirilmesi, görüşme ve iletişim imkanlarının genişletilmesi, sürecin sağlıklı ilerlemesi için zorunludur" dedi.

'BU SORU ORTA YERDE DURUYOR'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Öcalan'ın statüsü ne olacaktır' sorusunun tarihi öneme sahip olduğunu söyleyen Bakırhan, "Bu soru orta yerde duruyor ve hala cevabını beklemektedir. Bugün Bahçeli'nin grup toplantısında statü konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imzamızı atıyoruz. Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Biz de diyoruz ki; tarih, cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım Sayın Erdoğan" diye konuştu.

Kaynak: DHA

