Balçova\'ya Yeni Başkan Vekili Atandı

İZMİR'de Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit 'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde tek aday olan CHP'li Selahattin Yıldız , Belediye Başkan Vekili oldu.

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında; aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. 25 Haziran'da düzenlenen üçüncü dalga operasyonda belediye başkanları ile 25 şüpheli, gözaltına alındı. Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli, tutuklandı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ise 'Rüşvet vermek', suçundan mahkemece hakkında konutu terk etmemek suretiyle adli kontrolle serbest bırakıldı. Her iki başkan da görevden uzaklaştırıldı. Seferihisar için 6 Temmuz'da yapılan seçimde, Seferihisar Belediye Başkan Vekili, CHP'nin adayı Fuat Gümüş oldu.

SEÇİM İLK TURDA TAMAMLANDI

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün de Balçova Belediye Meclisi, olağanüstü toplandı. 4'ü AK Parti'den diğerleri CHP'den, 25 meclis üyesi bulunan Balçova Belediyesi'nde başkan vekili seçiminde, 2 meclis üyesi mazeret kullanıp toplantıya katılmadı. Balçova Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'ndaki seçimde CHP'nin adayı Selahattin Yıldız oldu. AK Parti ise aday çıkarmadı. İlk turda tamamlanan seçimde 20 oy alan Selahattin Yıldız, Belediye Başkan Vekili oldu, 3 oy ise boş çıktı.

'BU GÖREVİ EMANET OLARAK ALIYORUM'

Ardından başkanlık makamından konuşma yapan Selahattin Yıldız, "Bir an önce Onur Başkanımızın tekrar göreve dönmesini bekliyoruz. Bu görevi emanet olarak alıyorum. Bu emanetin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğu da çok iyi biliyorum. Bu sorumluluğu da hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Sayın Onur Yiğit'in yeniden göreve döneceği güne kadar üzerime düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğim. Bugünden itibaren hiç ayrım gözetmeden meclis üyelerimizle, belediye çalışanlarımızla ve tüm Balçovalı hemşehrilerimizle el ele vererek ilçemize en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.