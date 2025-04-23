Balıkçı Kenan'dan çok konuşulacak iddia: İmamoğlu kulağıma eğilip dedi ki... - Son Dakika
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Politika

Balıkçı Kenan'dan çok konuşulacak iddia: İmamoğlu kulağıma eğilip dedi ki...

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Beylikdüzü'nde 50 yıldır balıkçılık yapan Kenan Balcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Balcı, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde kendisinden arsa talep ettiğini, reddedince baskı ve tehditlere maruz kaldığını öne sürdü. Yerine kamulaştırma adı altında el konulduğunu belirten Balcı, konuyu yargıya taşıdığını söyledi.

23.04.2025 12:10
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İstanbul Beylikdüzü'nde yaklaşık 50 yıldır balıkçılık yapan ve Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin kurucusu olan Kenan Balcı, Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ciddi iddialarda bulundu. Balcı, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendisinden arsa talep ettiğini, bu talepleri geri çevirdiği için baskı ve engellemelerle karşılaştığını söyledi.

"KENAN ABİ BANA 2000 METRE YER VERECEKSİN"

İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde başkan olduktan 3 ay sonra kulağına "Kenan abi bana 2000 metre yer vereceksin" dediğini ifade eden Kenan Balcı, "Şaka yapıyor zannettim, güldüm geçtim. Zaman geçti yine tekrarladı. 'Bana desteğin olacak' dedi. 'Değil 2000 metre 1 metre yer veremem' dedim. En sonunda yardımcısı Mehmet Murat Çalık ile belediyenin ek hizmet binasına davet ettiler, orada da vermeyeceğimi söyledim" dedi.

"YERİME KAMULAŞTIRMA ADI ALTINDA EL KOYDULAR"

Sözlerinin devamında İmamoğlu cephesinden gelen bu teklifi geri çevirdiği için tehdit edildiğini belirten Balcı, "Kenan abi çok zarar görürsün, yaşama hakkın olmaz, arazilerine imar vermem, balık satışını engellerim diye tehdit ettiler. Yerime kamulaştırma adı altında el koydular. Bunları mahkemeye taşıdım. Eli uzun, maşa kullanıyor, ulaşamadığı yerde tehdit kullanıyor" şeklinde konuştu.

Balıkçı Kenan\'dan çok konuşulacak iddia: İmamoğlu kulağıma eğilip dedi ki...
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Son Dakika Politika Balıkçı Kenan'dan çok konuşulacak iddia: İmamoğlu kulağıma eğilip dedi ki... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (65)

  • Erdogan Metin:
    Bunuda Tayyip konuşturdu derler şimdi 378 130 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    daha çooook sipariş iftira duyarız adama demezlermi niye şimdiye kadar bekledin 199 244 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    hayatları yalan dolan çirkeflik, sonucta chp zihniyeti en iyi bildikler Kemalin askeri deyip milletini soymak sogana cevirmek,Allah ülkemizi bu tür insanlardan korusun. 283 115 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    Zübük Ekrem 222 113 Yanıtla
  • Hakan1421:
    İstanbul İstanbul olalı böyle hırsız görmedi, hırsız hırsız olalı böyle itibar görmedi 197 92 Yanıtla
  • Sk 06:
    iyi yapmış İmamoğlu yanındayız sonuna kadar 70 193 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Hakikatten eko iyice bulaşmış harama pisliğe zaten chp de dahi sevilmiyor ki partililerde gitsin diye bekliyor 171 85 Yanıtla
  • ahmet3353:
    eko resmen arazi mafyası olmuş.acaba oraya hangi heykeli yapacaktı.yada kendine villa yapardı rahmetli 132 79 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    BUGÜNE KADAR NİYE KONUSMADIN... 108 99 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    buna ne diteceksin özgür efendi. adamın mallarına çökmeye kalkmış hatta çökmüş. hemde taaaa bilmem kaç sene önce beylikdüzü nde. nasıl arkasında durulabiliyor hala bu adamın 96 51 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Ulan aktröller,hemen kuru iftirayı kabulleniyorsunuz?Bu ülke muz Cumhuriyetimi ki?Bir küçük belediye başkanı birinin arazisine tehditle çökebilsin?Bırakın onu İkdidar belediyesi olsa belki derim...İkdidarın gücünü arkasına alır yapar...Adam muhalefet belediye başkanı iken böyle tehditle arazi alacak öylemi?O işler o kadar kolaymı sanıyorsunuz? 48 71 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    şimdiye kadar aklın neredeydi diye sorarlar adama ... 49 63 Yanıtla
  • poyraz can:
    aklın başına 10 yıl sonra mı geldi, söyle kaç paraya aldılar seni? 54 50 Yanıtla
  • Ahmet Kartal:
    Tayyip Erdoğan yerine Hakan fidan, Fatih Erbakan, Mevlüt cavuşoğlu, değilde neden Hırsizlıktan Tutuklandı diye Yunanistanın sokallara dökülüp Ekreme adalet dediği, ingilizlerin Türkiyeyi kınadığı Amerikanın endişelendiği, Almanyanın savaş uçağı satmayı iptal ettiği ne olduğu belli olmayan ve istanbulu rezil eden 560milyar devlete zarar veren bir Ekrem imamoğlu hayranlığı var prkolokları getirip taratmak lazım. 71 18 Yanıtla
  • Gorkemkoc58.:
    babamın Arnavutköy’deki tarlasına %45 böldüler sahip çıktılar . kimi kime şikayet edecez ? insanları korkutur Etiler 46 4 Yanıtla
  • İbrahim İlhan:
    Troller iş başında bir iftira daha AKP'nin yaptıkları ne oldu Ankara parsel parsel parsel satanlar ne istediniz de vermedik diyenler ne oldu troller 20 26 Yanıtla
  • subutay baybars:
    Millet öys de çalışacak türkiyenin en iyi ünvleri arasında olan bir fakülteye adı sanı duyulmamış sınava girmeden ter dökmeden paralı ünviversiteden kısa yolla. milletin hakkına girer gir bide inglizçe işletme okudun hazırlığı nasıl atladın hangi ing seviyenle sonra hak hukukdan bahset diğer rakibinde zaten sütten çıkmış ak kaşık deil fark yok ikinizin arasında koskoca türk milletinde birtane öz be öz türk kanı olan bir hakan çıkaramyıyorsa yazıklar olsun… 35 9 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    ahanda bir suç duyurusu daha vay be adam tam bir suç makinası yağma var yığma var tehtit ve şantaj var varha var hakim efendi mütalasında muhakkak idam talep edecektir?? 34 9 Yanıtla
  • 251351Ng:
    CHP'lilere sorsan tüm iddialar yalan.ya Allah'tan korkun bu kadar insanın imamoğluna ne düşmanlığı var. bu insanların hepsimi yalan söylüyor.HIRSIZ VaAAArRR.HIRSIZ VAAAARRR. 25 7 Yanıtla
  • onur pari:
    Ahahahah adamlar artık kilimcinin kör oğlu balıkçıdan medet umuyolar. Pazarlara gidin, marketlere gidin. Oradaki balıkçılara, satıcılara sorun da kim kimin hakkında ne diyor bir de onu haber yapın da görelim nününüzü. 15 17 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    bir iddiaaa daha :)))) 9 21 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    balık ci baştan kokuyorsun sen 12 7 Yanıtla
  • [email protected]:
    Ulan balıkçıya kadar mı düştünüz? Belediyelerin, bakanlıkların yaptığı kamulaştırma yok mu? Anormal bir şey sanki. Rezerv alan ilan edilen şahıslara ait arazi ve arsalara bugün de el konuluyor, hatta çöküyorlar.. 10 9 Yanıtla
  • nesha512:
    Yalan soyluyor.Ekrem beyin 2bin donum arazisine mi ihtiyacı varmış. 8 10 Yanıtla
  • oktay sayar:
    mahkeme sonucunu beklemek lazım 16 2 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    7 sene beklemiş bunu demek için 10 6 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Varmı elinde delilin adamların elinde tapusu var ama toki kamulaştırmıyor tapulu yerleri kaç senedir bu aynı görevde idi şimdi tutuklu diyemi çıkıp bana böyle böyle yaptı diyorsun senmi diyorsun dedirten birimi var 8 5 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    balıkçı belediyenin yerine çökmüş akppp zamanında 2000 değil 5000 metre yere cokersen sonra gelen ister tabi neden çünkü biat etmiyor 3 6 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Müslüman laz kardeşlerimizle Müslüman kürt kardeşlerimizin rant savaşı diyelim. Biz Müslüman kardeşleri olarakta şakşakcılık yapalım. 6 3 Yanıtla
  • Szka788304:
    bunlarda din iman yok yilanoğlu 3 5 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    kardeş kimse inanmaz dı bile 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    Beylikdüzü senide tanıyor,balıkçı Kenan ... 4 1 Yanıtla
  • RaTMuRM er:
    Troller sahnede 4 1 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    Tutuksuz yargılayın da birde kendinden dinleyelim. 2 1 Yanıtla
  • Mahirkral1988!:
    paralı yalancı ak trol 1 2 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Chape Mafia çetesi Lideri imamoğlu içerde olmasına rağmen burda ona hakaret etmeğe kimsenin gotu yemiyor. Bundan dolayı Kenan Bey anlatıklarınız doğru olduğuna yüzde yüz eminim. Fakat bu gibi durumlarda lütfen şikayetinizi karşı Partilere iletin. Örneğim bulunduğun bölge cihapeye ait ve kendinde Chapelisin, anında direkt git şikayetini AKP ye ilet. 2 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Adam yıllardır malı götürmüş o yüzden olamlı herkese kafa tutuyor 1 0 Yanıtla
  • ender3316:
    BALIKÇI KENAN bunun öbür dğnyası var iftira atma 0 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    hırsızz varrr ekrem tokatladı 0 0 Yanıtla
  • engin7976744:
    Şovmen şarlatan Papazoğlu, villa ve daire vermeyen hiç bir Müteahhite ruhsat vermezdi... Adam tam bir mafya gibi çalıştı. Maaşlı kalemşörler de onu hep harika başkan diye patlattı... Ama balon patladı... 0 0 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    tabi canim 8 sene beklemis cok inandirici. burda begeniler 300 civarindaysa anlayin likelariniz siliniyor trollerle algi yapiyorlar. al bunu da sansurle gt kili 0 0 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    Bu da mı yalan...eko ezelden hırsız mış ya...du bakalım daha neler çıkacak..eko ve çetesinden... 0 0 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Balıkçı kenan geliyor, oltasını atıyor.... 0 0 Yanıtla
  • 626801:
    adamın işyerı orada ne yapsın konuşssa neler neler yaparlar 0 0 Yanıtla
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