Balıkesir 2025 Yılı Yatırım Programı ile Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Balıkesir 2025 Yılı Yatırım Programı ile Gelişiyor

2025 Yılı Yatırım Programı ile Balıkesir'e 267 milyar lira değerinde 100 proje tahsis edildi.

10.02.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, 2025 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan Balıkesir'deki projelere ilişkin, "Balıkesir yatırımlarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bir çekim merkezi olarak ön plana çıkmaya devam edecektir." dedi.

Öztaylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Resmi Gazete'de yayımlanan 2025 Yılı Yatırım Programı'nın, her detayıyla vatandaşları Türkiye Yüzyılı ülküsüne bir adım daha yaklaştıracağına inandığını söyledi.

Program kapsamında kamu kurumları tarafından yürütülecek projelerin toplam tutarının 10,6 trilyon lira olduğunu aktaran Öztaylan, "Program kapsamında 2025 yılında 3 bin 783'ü ana proje olmak üzere toplam 14 bin 238 proje yürütülmesi öngörülmektedir. 2024 yılında 5 bin 296 adet proje tamamlanmış olup, 2025 Yılı Yatırım Programına 5 bin 61 yeni proje dahil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetlerinin 2002 yılından bu yana Balıkesir özelinde gerçekleşen tüm kamu yatırımlarının güncel tutarının 572 milyar lira civarında olduğunu dile getiren Öztaylan, hali hazırda devam eden kamu yatırımı toplamının da yaklaşık 50 milyar lira seviyesinde olduğunu kaydetti.

Balıkesir'e, eğitim, sağlık, tarım, ulaştırma ile gençlik ve spor alanlarında yapılan ve yapılacak yatırımları anlatan Öztaylan, şunları ifade etti:

"2025 Yılı Yatırım Programında ilimize ait proje bedeli 267 milyar lira olan 100 projeye 52,9 milyar lira sene başı ödeneği tahsis edilmiştir. Önceki yıllarda yaklaşık yüzde 48'i tamamlanan projelerin 2025 yılında sağlanması programlanan ödenek ile yaklaşık yüzde 70'inin tamamlanması beklenmektedir. Yatırım programı proje sayısı bakımından incelendiğinde eğitim sektörü 20, ulaştırma sektörü 19 ve tarım sektörü 17 proje ile en çok desteklenen alanlar olarak öne çıktığı görülmektedir. Hem proje tutarı hem de ödenek açısından bakıldığında ise ulaştırma projeleri öne çıkmaktadır. Balıkesir tüm yatırımlarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında inşallah bir çekim merkezi olarak ön plana çıkmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Milletvekili, Ali Taylan, Balıkesir, AK Parti, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Balıkesir 2025 Yılı Yatırım Programı ile Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 22:40:37. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir 2025 Yılı Yatırım Programı ile Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.