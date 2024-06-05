Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gönen'de Halk Günü etkinliğine katıldı - Son Dakika
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Politika

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gönen'de Halk Günü etkinliğine katıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gönen ilçesinde düzenlenen Halk Günü etkinliğine katıldı. Başkan Akın, ilçede yapılacak projelerin yerlerini inceleyerek vatandaşların taleplerini dinledi.

05.06.2024 16:32
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gönen'de Halk Günü etkinliğine katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Halk Günü etkinliği kapsamında Gönen ilçesini ziyaret etti.

Gönenli olan Başkan Ahmet Akın, etkinlik öncesinde ilçeye yapılacak projelerin yerlerini Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ile birlikte gezerek incelemelerde bulundu. Ziyaret edilen projeler arasında yeni otogar yeri, eski hastanenin bulunduğu yere yapılması planlanan yaşlı bakım evi, küçük sanayi sitesinin yollarının yenilenmesi, ayakkabıcılar çarşısı ve eski oya pazarının modernize edilmesi yer aldı.

Başkan Ahmet Akın, inceleme gezisi sonrası Gönen Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Halk Günü etkinliğinde, vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinlemek amacıyla düzenlenen toplantıya, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve daire başkanları da katıldı. Vatandaşların istek ve şikayetleri değerlendirilerek, çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın ile birlikte Gönen'e değer katacak projelerin yerinde incelemelerini gerçekleştirdik. Yeni otogar projemiz, ilçemize büyük bir ulaşım kolaylığı sağlayacak. Eski hastane yerine yapılacak yaşlı bakım evi, sosyal hizmetler alanında önemli bir eksikliği giderecek. Ayrıca, küçük sanayi sitemizin yollarının yenilenmesiyle esnafımıza daha iyi çalışma koşulları sunacağız. Ayakkabıcılar çarşısı ve eski oya pazarının modernize edilmesiyle de ticaret hayatımız canlanacak ve Gönen halkına daha iyi alışveriş imkanları sunulacak. Bu projeler, Gönen halkının yaşam kalitesini artıracak adımlardır. Halk Günü etkinliğinde vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek, onların ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretmeye devam edeceğiz."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gönen halkının yoğun ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Gönen'de gerçekleştirdiğimiz incelemeler ve Halk Günü etkinliği, vatandaşlarımızla birebir iletişim kurmamız açısından çok değerliydi. Gönenli biri olarak, ilçemize kazandıracağımız projelerle Gönen'in daha yaşanabilir ve modern bir hale gelmesi için çalışıyoruz. Belediye Başkanımız İbrahim Palaz ve ekibiyle birlikte, Gönen'in sorunlarını çözmek için el birliğiyle hareket edeceğiz" dedi.

Halk Günü etkinliği, vatandaşların istek ve önerilerinin not alınması ve çözüm yollarının değerlendirilmesiyle sona erdi. Gönen halkı, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, gerçekleştirilecek projelerin bir an önce hayata geçmesini beklediklerini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gönen'de Halk Günü etkinliğine katıldı - Son Dakika

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