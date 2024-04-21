Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Yeni Dönemde İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi yeni döneminde ilk toplantısını gerçekleştirdi. CHP Büyükşehir Grup Başkan Vekilliğine yeniden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler seçildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın başkanlığında bir araya gelen mecliste, Encümen ve İhtisas Komisyonlarına üye seçimi gerçekleştirilirken, Düzenlenen meclis toplantısında ayrıca 2023 yılı Faaliyet Raporu da görüşülerek oylamaya sunuldu.
Burhaniye Belediyesi Belediye Meclis üyelerinin Büyükşehir Belediyesi Komisyon üyelikleri ise şu şekilde oldu; Plan ve Bütçe Komisyonu: Oktay Erbalaban, Divan katipliği ve İmar Komisyonu: Aşkıbirce Uzkurt, Kırsal alan tarım ve hayvancılık komisyonu ve Temel haklar ve hukuk komisyonu: Erman Pazarbaşı seçildi. - BALIKESİR
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CHP'nin Yerel Yönetimler Çalıştayı, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla tamamlandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde uyuşturucu madde imalat ve satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-13' operasyonlarında 194 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda toplamda 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği İstanbul'daki görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Hamas lideri İsmail Heniyye dikkat çeken ifadeler kullandı. Heniyye, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ı 'Ulusal kurtuluş hareketi' olarak tanımlayan ve Kuvayi Milliye'ye benzeten açıklaması şüphesiz ki, bizim ve Filistin halkı için övünç kaynağıdır" dedi.
Ünlü şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti çatısı altında Safranbolu Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı ancak kazanamadı. Peker, seçim sürecinden sonra yaptığı açıklamada siyasetin herkesin hakkı olduğunu ve kaybetmekten çekinmediğini belirtti. Aday olduğu takdirde Safranbolu'yu kültür kenti yapmayı hedeflediğini söyleyen Peker, her zaman kazanmanın mümkün olmadığını ifade etti.
Batı Trakya'daki Dostluk, Eşitlik, Barış (DEB) Partisi ile Avrupa Hür İttifakı (EFA) Gümülcine'de ortak bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve diğer konuşmacılar, Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarına dikkat çekti ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacaklarını belirtti. DEB'in kurulma amacının azınlık haklarına çözüm bulmak olduğunu vurgulayan Asafoğlu, EFA'nın desteğiyle Yunanistan'daki haksızlıkları tüm Avrupa'ya duyurabildiklerini ifade etti.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Gülşah Durbay, belediyenin hiçbir geliri olmadığını ve borçlarının büyük olduğunu açıkladı. Durbay, kreş çalışmalarına başladıklarını da belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye meclisinde Türk bayrağının kaldırılmasıyla tepkilerin odağına oturan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında da benzer görüntülerle karşılaşıldı.
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