Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Yeni Dönemde İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Yeni Dönemde İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Yeni Dönemde İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi yeni döneminde ilk toplantısını gerçekleştirdi. CHP Büyükşehir Grup Başkan Vekilliğine yeniden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler seçildi. Mecliste Encümen ve İhtisas Komisyonlarına üye seçimi yapıldı ve 2023 yılı Faaliyet Raporu görüşülerek oylamaya sunuldu. Burhaniye Belediyesi Meclis üyeleri de Büyükşehir Belediyesi Komisyon üyeliklerine seçildi.

21.04.2024 08:36  Güncelleme: 08:39
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi yeni döneminde ilk toplantısını gerçekleştirdi. CHP Büyükşehir Grup Başkan Vekilliğine yeniden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler seçildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın başkanlığında bir araya gelen mecliste, Encümen ve İhtisas Komisyonlarına üye seçimi gerçekleştirilirken, Düzenlenen meclis toplantısında ayrıca 2023 yılı Faaliyet Raporu da görüşülerek oylamaya sunuldu.

Burhaniye Belediyesi Belediye Meclis üyelerinin Büyükşehir Belediyesi Komisyon üyelikleri ise şu şekilde oldu; Plan ve Bütçe Komisyonu: Oktay Erbalaban, Divan katipliği ve İmar Komisyonu: Aşkıbirce Uzkurt, Kırsal alan tarım ve hayvancılık komisyonu ve Temel haklar ve hukuk komisyonu: Erman Pazarbaşı seçildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Yeni Dönemde İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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