Balıkesir siyaset tarihinde tarihi bir zafere imza atarak kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 50 civarında oy alan CHP'li Ahmet Akın, Balıkesir'de seçim zaferini kutladı. Binlerce Balıkesirlinin meydanda kendisine sevgi gösterileri yaptığı Ahmet Akın, elinin altındaki tahta sandalyeyi göstererek 'Bu milletin kürsüsüdür. Ben seçimi bununla geçirdim. Neden biliyor musunuz? Bu millet ne çektiyse tepeden bakanlardan çekti" dedi.
Balıkesir'de sandıklardan CHP çıktı. Kesin olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediyesi, merkez Karesi Belediyesi ve merkez Altıeylül Belediyesi CHP'li başkanlara emanet edildi. Balıkesir'de 3-0'lık seçim galibiyeti büyük coşkuyu da beraberinde getirdi. Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda binlerce Balıkesirli sevgi gösterileri ile Ahmet Akın'ı bekledi. Vatandaşların olduğu alana gelen Ahmet Akın, kısa bir konuşma yaptı. Akın, "Bakın, şunu söyleyeyim. Seçim boyunca benim kürsüm buydu. (Tahta sandalye gösterek) Bu ne biliyor musunuz? Bu milletin kürsüsü. Neden biliyor musunuz? Bu millet ne çektiyse tepeden bakanlardan çekti. Bu şehri hep beraber yöneteceğiz. Kuvayi Milliye İttifakı ile yöneteceğiz. iyi yürekli güzel insanlara teşekkür ediyorum. Saadet Partisi'ne teşekkür ediyorum. Demokrat Partisi'ne teşekkür ediyorum. Deva Partisi'ne teşekkür ediyorum. Gelecek Partisi'ne teşekkür ediyorum. Destek veren Ak Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ailem, Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür ediyorum" dedi.
Törende Karesi Belediye Başkanlığı'na kesin olmayan sonuçlara göre seçilen Mesut Akbıyık ise, "Hizmet nasıl yapılır, tüm Karesi'ye göstereceğim. Uyku yok. 7/24 çalışacağıma söz veriyorum" dedi. - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › Balıkesir'de CHP Zaferi - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Özlem Çerçioğlu kazandı.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bekir Aksun 30 bin 33, Bağımsız adayı Yüksel Çakır 21 bin 605 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Cevdet Konak 6 bin 761, CHP adayı Ali Mustafa Çelik 5 bin 604 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Adem Uzun 72 bin 281, AK Parti adayı Hilmi Bilgin 49 bin 203 oy aldı.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin sonuçlarına göre, Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Mustafa Bozbey önde götürdü. Seçim sonrası konuşan Alinur Aktaş ise oy sayısının azaldığını belirtti.
Bayburt Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan AK Parti'li Mete Memiş, partililerle bir araya gelerek Bayburt'u daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çalışacaklarını belirtti. Gümüşhane Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan MHP'nin adayı Vedat Soner Başer ise vatandaşlara teşekkür ederek, Gümüşhane için çalışacaklarını söyledi.
Çorum Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Cumhur İttifakı'nın adayı Halil İbrahim Aşgın, başarıyı kutlamak için şehir merkezindeki tarihi taş bina önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Aşgın, sevgi, barış ve kardeşliğin kazandığını vurgulayarak, Hakk'ın rızası ve halkın duası dışında dünyevi hiçbir şeyi hedef olarak koymayacaklarını söyledi. Programa AK Parti ve MHP'nin temsilcileri de katıldı.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
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