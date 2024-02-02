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İçişleri Bakanı: Balıkesir'de Organize Suç Örgütü Çökertildi, 13 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı: Balıkesir'de Organize Suç Örgütü Çökertildi, 13 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı: Balıkesir\'de Organize Suç Örgütü Çökertildi, 13 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de gerçekleştirilen 'KAFES-34' Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu 6 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

02.02.2024 08:17
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de gerçekleştirilen 'KAFES-34' Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Balıkesir'de gerçekleştirilen 'KAFES-34' Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle yağma, tahsilatçılık ve tefecilik yaparak haksız menfaat elde ettikleri, korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri, eğlence mekanlarına çöktükleri, silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında, operasyonlar sonucu 6 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konulduğunu belirten Yerlikaya, operasyonları düzenleyen emniyet güçlerini tebrik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı: Balıkesir'de Organize Suç Örgütü Çökertildi, 13 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Balıkesir'de Organize Suç Örgütü Çökertildi, 13 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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