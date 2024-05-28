Balıkesir İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Filistin Halkına Destek Yürüyüşü Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Balıkesir İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Filistin Halkına Destek Yürüyüşü Gerçekleştirdi

Balıkesir İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Filistin Halkına Destek Yürüyüşü Gerçekleştirdi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucunda yaşanan acılara dikkat çekmek ve Filistin halkının yanında olduklarını göstermek amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, hazırladıkları pankartlarla zulme karşı durduklarını belirtti ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir bildiri okudu. Eylem sonrası öğrenciler sessizce okullarına geri döndüler.

28.05.2024 14:00
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşayan Filistin halkına destek olmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Öğrenciler hazırladıkları pankartlarla zulme dikkat çekmek, Filistin halkının yanında olduklarını belirtmek amacı ile yürüyüş gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanında son bulan yürüyüş sonrası zulmü kınamak ve Filistin halkına destek olmak amacıyla bildiri okundu. Destsek için meydana gelen öğrenciler sık sık sloganlar atarak, İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulmü telin ettiler. Eylem sonrası öğrenciler derslerine gitmek için sessizce okullarına geri döndüler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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