Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Geçmişteki Çalışmaları ve Gelecek Projeleri Açıkladı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, göreve gelişinden bugüne yaptıklarını ve gelecek projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Mirza, yaptığı konuşmada bugüne kadar gerçekleştirilen projeleri ve gelecek hedeflerini kamuoyuyla paylaşarak, vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi. Dayanışma ve ortak aklın önemine vurgu yapan Mirza, "Birlikte başardık, birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Geride Bırakılan Dönemde Öne Çıkan Çalışmalar

Toplantıda konuşan Başkan Mirza, göreve geldiği günden bu yana Bandırma'da yapılan altyapı ve üstyapı yatırımlarına dikkat çekerek, mahallelerde tamamlanan yol, kaldırım ve kanalizasyon çalışmalarının yanı sıra kent estetiğine katkı sağlayan park ve yeşil alan düzenlemelerinin önemini vurguladı.

Kültür ve sanat alanındaki gelişmelere de değinen Mirza, tiyatro, konser ve sergi gibi etkinliklerle Bandırma'nın kültürel hayatının zenginleştirildiğini belirtti. Deprem riski taşıyan bölgelerde başlatılan kentsel dönüşüm projeleri ve yeni imar planlarının da şehirleşme sürecine katkı sunduğunu ifade etti.

Gelecek Projeler ve Yeni Hedefler

Toplantının ilerleyen bölümünde gelecek dönem için planlanan projeleri açıklayan Başkan Mirza, kentin her alanında sürdürülebilir ve planlı gelişimi hedeflediklerini belirtti. Bandırma'nın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan projelerin hayata geçirilmesi için ekip arkadaşlarıyla yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

"Bandırma İçin El Ele"

Toplantının sonunda vatandaşlara seslenen Başkan Mirza, "Bugün burada sadece bir sunum yapmadık, sizlerle birlikte şehrimizin geleceğini konuştuk. Bandırmamız için hep birlikte emek verdik, birlikte büyüdük. Önümüzdeki süreçte de sizlerin desteğiyle Bandırma'yı daha da ileriye taşıyacağız. Birlikte başardık, birlikte yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program, soru-cevap bölümüyle sona erdi. Katılımcılar Başkan Mirza'ya doğrudan sorular yönelterek görüş ve önerilerini paylaştı. - BALIKESİR