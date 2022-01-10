Bandırma Belediye Başkanı Tosun, Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde ilçede görev yapan gazetecilerle düzenledikleri kahvaltıda biraraya geldi.

Bandırma Belediye Başkanlığı tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü sebebiyle kahvaltı program düzenledi. Kaymakam Engin Aksakal ve İlçede görev yapan yerel ve ulusal gazate ve ajans temsilcilerin katıldığı programda konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun, her zaman basının yanında olduklarını söyledi. Basının önemini çok iyi bildiklerini açıklayan Başkan Tosun, " Gazetecilik yapmak kolay değil. Biz basınımızı çok önemsiyoruz. Gazeteciler sayesinde eksik ve yanlışlarımızı görüyoruz. Biz Belediye olarak her zaman basınımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm çalışan gazetecşletimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum " diye konuştu. Başkan Tosun, konuşmasının ardından 2021 yılında belediyenin çalışmaları ve 2022 de yapılacak çalışmalar ile ilgili bir sunum yaparak gazetecileri bilgilendirdi. Toplantının sonunda programa katılan gazetecilere çeşitli hediyeler verildi. - BALIKESİR