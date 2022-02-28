Bandırma Belediyesi Çağrı Merkezi hizmete girdi - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye tarafından vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerinin hızlı bir şekilde kayıt altına alınacağı Çağrı Merkezi hizmete girdi.

Bandırma'da vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak Çağrı merkezi hizmete girdi. Belediye yetkilileri tarafından verilen bilgide, " Şehrimiz genelinde 360 derece iletişim ağını oluşturmak ve hemşehrilerimizden gelen talepleri tek bir kanaldan yönetmek adına Çağrı Merkezi birimimizi faaliyete geçiriyoruz. Siz değerli vatandaşlarımızdan gerek telefon, gerek dijital, gerekse resmi kanallar aracılığıyla gelecek olan talepler/öneriler/şikayetler çağrı merkezi birimimiz tarafından hızlı şekilde kayıt altına alınıp çözüme kavuşturulacak ve geri dönüş sağlanacaktır. Bugünden tarihinden itibaren 444 7 105 numaralı telefondan Çağrı Merkezi'mize ulaşabilir, başvurularınızı anında gerçekleştirebilirsiniz. Unutmadan hatırlatalım "Sizin İçin Buradayız" " denildi. - BALIKESİR