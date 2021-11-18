Bandırma Belediyesinden taciz açıklaması - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye Öğrenci Kurs Merkezi'nde öğretmenin bir çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklanması olayı ile ilgili Belediye Başkanlığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı.

Bandırma Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Belediyemize bağlı Öğrenci Kurs Merkezi'nde öğretmen olarak görev yapmış olan şahsın, suç niteliği taşıyan davranışını tüm kamuoyu gibi bizler de üzülerek öğrenmiş durumdayız. Olayın vuku bulduğu ilk günden bugüne kadar tüm hukuki ve resmi süreçlerin yakın takipçisi olduğumuzu belirtir, yaşanılan menfur olayla ilgili yaptığımız bu açıklamayı tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız. Yaşanan olayı esefle ve şiddetle kınıyoruz. Bandırma Belediyesi İnsan Kaynakları Limited Şirketi bünyesinde çalışmış olan şahıs, 08.11.2021 tarihinde adliyede gerçekleştirilen resmi işlemlerinin ardından tutuklanmıştır. Olayın gerçekleştiği günden itibaren konu ile ilgili kurumumuzca detaylı soruşturma gerçekleştirilmiştir. İvedilikle neticelendirilen soruşturmanın ardından, kurum içi disiplin kurulu kararınca ilgili şahsın iş akdine derhal son verilmiştir. Yazılı ve dijital basında sanık şahsın savunulduğuna veya sahiplenildiğine dair haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun itibarını zedelemeye yönelik mesnetsiz ve art niyetli yapılan haberler karşısında Bandırma Belediyesi olarak duruşumuz açık, net ve samimidir. Olayda mağdur olan kişinin Öğrenci Kurs Merkezi'mizde kayıtlı olan bir öğrenci olmadığı ve menfur olayın merkezimiz bünyesinde değil, şahsın özel mülkünde (evinde) gerçekleştiği gerçeği hasıl olsa da, sanık şahsın yaptığı davranış hiçbir yanıyla kabul edilebilir değildir." denildi.

Ayrıca açıklamanın devamında, "Öğrenci Kurs Merkezi'mizde uzun yıllardır sadece 7. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere hizmet verildiği ve mağdur öğrencinin 12. sınıf düzeyinde öğrenim gören ve merkezimizle hiçbir bağlantısının bulunmadığı bilindiği halde hakkımızda çıkan haberler maalesef karalamaya yöneliktir. Bu türden asılsız haberlere itimat gösterilmemesi gerektiğinin altını çizer, konuyla ilgili her türlü açıklamanın tarafımızca yapıldığını ve yapılacağını belirtmek isteriz. Belediyemize bağlı faaliyet gösteren Öğrenci Kurs Merkezi'nde görevli olan tüm personellerimizin ve kayıtlı öğrencilerimizin yaşanan süreçlerden olumsuz etkilenmemeleri adına psikolojik açıdan her türlü profesyonel takip uzmanlardan alacağımız destekle bizzat Belediyemiz tarafından sağlanacaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenilir eğitim ortamlarında hizmet almaları ve geleceğe hazırlanmaları hepimizin birincil vazifesidir. Bu konuda Bandırma Belediyesinin eğitime verdiği önem ve hassasiyet tüm Bandırma halkı tarafından bilinmekte ve uzun yıllardır takdir görmektedir. Yaşanan üzücü olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini ve en yakın takipçisi olduğumuzu bildirir; bu menfur olaydan duyduğumuz derin üzüntüyü kamuoyuyla paylaşırız." ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR