Bandırma cazibe merkezi olacak. - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen " Bandırma Lojistik Zirvesi" ne katılan Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçeyi cazibe merkezi haline getirmek istediklerini açıkladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen " Bandırma Lojistik Zirvesi" ne katılan Belediye Başkanı Tolga Tosun, zirvede yaptığı konuşmasında "Üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlenen Bandırma Lojistik Zirvesi'ne katılım sağladık. Bandırma barındırdığı özellikleri ve yapısı itibariyle lojistik ağının merkezinde bulunmaktadır. Büyük bir ticari hacmine sahip olan limana ve buna entegre olarak tren yolu ağına sahip olması bu anlamda kentimizi bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Bilim ışığında kentimizin gelişime katkı sunacak olan bu zirvede emeği olan herkese teşekkür ederim. Bilime ve ilime vereceğimiz katkılarla kentimizi her anlamda gelişime açık bir yer haline getireceğiz " dedi. - BALIKESİR