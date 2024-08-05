Bangladeş Başbakanı İstifa Etti, Geçici Hükümet Kurulacak - Son Dakika
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Politika

Bangladeş Başbakanı İstifa Etti, Geçici Hükümet Kurulacak

Bangladeş Genelkurmay Başkanı Waker-uz-Zaman, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını doğrulayarak, geçici bir hükümet kurulacağını duyurdu. Ülkede yaşanan gösteriler ve çatışmalar sonucu istifa eden Hasina'nın ülkeden ayrılmasının ardından Waker-uz-Zaman, ulusa sesleniş konuşması yaparak adalet sözü verdi.

05.08.2024 14:49
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Bangladeş Genelkurmay Başkanı Waker-uz-Zaman yaptığı açıklamada, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını doğrulayarak, geçici bir hükümet kurulacağını duyurdu. Muhalif siyasi partilerle de görüşüleceğini kaydeden Waker-uz-Zaman, "Hükümete kimin başkanlık edeceği henüz belli değil" dedi.

Bangladeş'te öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını isteyen binlerce kişi, sokaklara akın etmişti. Ülke genelinde göstericiler ile protestocular arasında çıkan çatışmalar sonucu patlak veren şiddet olaylarına daha fazla dayanamayan Başbakan Şeyh Hasina istifa etti. Hasina'nın ülkeden ayrılarak Hindistan'a gitmesinin ardından Bangladeş Genelkurmay Başkanı Waker-uz-Zaman beklenen ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Geçici bir hükümet kurulacağını açıklayan Waker-uz-Zaman, Hasina'nın istifasını doğruladı.

Genelkurmay başkanından "adalet" sözü

Devlet Başkanı Muhammed Shahabuddin ile bir görüşme gerçekleştireceğini ve gün sonuna kadar çözüm bulunacağını söyleyen Genelkurmay Başkanı Waker-uz-Zaman, "Hükümete kimin başkanlık edeceği henüz belli değil" dedi. Ülke için "adalet" sözü veren Waker-uz-Zaman, vatandaşları orduya güvenmeye çağırarak ordunun ülkeye barışı geri getireceğini ifade etti. "Ayrıca protestolar sırasında meydana gelen her ölüm ve suç için adaletin yerini bulmasını sağlayacağız" diyerek halkı sabırlı olmaya çağıran Genelkurmay Başkanı, her türlü şiddet ve Vandalizm eyleminin durdurulması gerektiğini kaydederek, "Tüm büyük siyasi partilerden temsilcileri davet ettik ve onlar da davetimizi kabul ederek bizimle iş birliği yapmayı taahhüt ettiler" dedi.

Sokağa çıkma yasağına ya da olağanüstü hale gerek olmadığını belirten Waker-uz-Zaman, protestoculara orduya "biraz zaman" vermeleri çağrısında bulundu ve silahlı kuvvetlerin bir çözüm bulacağı sözünü verdi.

Göstericiler istifayı kutladı

Öte yandan, polis ile çatışan göstericiler başbakanlık binasına girerek binanın camlarını kırdı. Hasinanın başkent Dakka'daki resmi konutunu basan göstericilerin konuttan sandalye ve kanepe benzeri eşyaları yağmaladıkları görüldü. Hasina'nın istifasının ardından binlerce Bangladeşli sokaklara dökülerek "zaferlerini" kutladı. Dakka'da bazı göstericiler park halindeki bir tankın üzerinde dans etti.

Hindistan-Bangladeş sınırında güvenlik alarmı

Hasina ise istifasının ardından ülkeden ayrılarak Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Agartala kentine vardı. Hindistan basını, Hasina'nın istifasının ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin Hindistan-Bangladeş sınırında güvenlik alarmı verdiğini yazdı. - DAKKA

Kaynak: İHA

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