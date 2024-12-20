Barbara Leaf Suriye'de Muhalif Liderle Görüştü - Son Dakika
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Politika

Barbara Leaf Suriye'de Muhalif Liderle Görüştü

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Leaf, muhalif lider eş-Şara ile olumlu ilerleme mesajları paylaştı.

20.12.2024 22:41
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ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Suriye ziyaretinde muhalif lider Ahmet eş- Şara (Ebu Muhammed Culani) ile bir araya geldi. Leaf, "Görüşmedeki olumlu mesajları memnuniyetle karşılıyoruz. Sadece laf değil, bu ilkeler ve eylemler konusunda ilerleme arayacağız" dedi.

ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf ve beraberindeki heyet Suriye'de muhalif lider Ahmet eş-Şara (Ebu Muhammed Culani) ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Leaf, eş-Şara'nın başına yakalanması için konulan 10 milyon dolarlık ödülün kaldırılacağını söyleyerek, yaptırımların kaldırılabilmesi için eylem ve demokratik ilerleme görülmesi gerektiğini söyledi. Eş-Şara'nın terör örgütlerinin Suriye topraklarında faaliyet göstermesine ya da ABD veya komşu ülkelere tehdit oluşturmasına izin vermeme sözü verdiğini belirten Leaf, "Görüşmedeki olumlu mesajları memnuniyetle karşılıyoruz. Sadece laf değil, bu ilkeler ve eylemler konusunda ilerleme arayacağız" dedi.

"Suriyelilerin öncülüğünde bir siyasi sürece tam destek veriyoruz"

Eş-Şara ile yapılan görüşmede, Suriye'deki geçiş döneminde kapsayıcılığın ve geniş istişarenin önemini vurguladığını kaydeden Leaf, "Kadınlar da dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin ve Suriye'nin farklı etnik ve dini topluluklarının haklarına saygı gösteren kapsayıcı ve temsili bir hükümetle sonuçlanacak, Suriyelilerin öncülüğünde bir siyasi sürece tam destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

" İran'ın Suriye'de hiçbir rolü olmayacak"

Eş-Şara ile yaptığı görüşmenin ardından devrik lider Beşar Esad'ın müttefiki İran'ın Suriye'deki rolünün tamamen sona ermesini beklediğini belirten Leaf, "Bugünden bakarak karar vermem gerekirse, İran'ın Suriye'de hiçbir rolü olmayacak ve olmamalı da" dedi.

Leaf, eş-Şara'nın ise kendisine "en önemli önceliklerinin ülkeyi ekonomik iyileşme yoluna sokmak olduğunu" söylediğini ifade etti. - ŞAM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Barbara Leaf Suriye'de Muhalif Liderle Görüştü - Son Dakika

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