Barış akademisyenlerinin 7 yıllık hukuk mücadelesi vahim noktada - Son Dakika
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Politika

Barış akademisyenlerinin 7 yıllık hukuk mücadelesi vahim noktada

Barış akademisyenlerinin 7 yıllık hukuk mücadelesi vahim noktada

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 2 bin 212 akademisyenden 400'e yakınının meslekten ve kamu görevinden ihraç edildiğini belirtti. Yargılama süreçleri tamamlanan akademisyenlerin, üniversitelerin keyfi uygulamalarına takılarak mesleklerine dönemediklerini ifade eden Özen, barış akademisyenlerinin 7 yıllık hukuk mücadelesinin geldiği noktanın vahim olduğunu söyledi.

14.02.2024 12:16
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DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, "Barış akademisyenlerinin 7 yıllık hukuk mücadelesinin geldiği nokta vahim." dedi.

Özen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 2 bin 212 akademisyenden 400'e yakınının meslekten ve kamu görevinden ihraç edildiğini belirtti.

Ağır ceza mahkemelerinde yargılanan akademisyenlerin, Anayasa Mahkemesinin yapılan eylemi "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirmesi üzerine beraat ettiklerini anlatan Özen, göreve dönüş için Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonuna yapılan başvuruların da 5 yıl bekletildikten sonra reddedildiğini söyledi.

Özen, şunları kaydetti:

"Yargılama süreçleri tamamlanan akademisyenler, üniversitelerin keyfi uygulamalarına takılarak mesleklerine dönemediler. İdare mahkemesine başvuran 377 akademisyenin 157'sinin başvurusu hakkında ret, 162'sinin başvurusu hakkında kabul verilirken, 67 akademisyen hakkında ise henüz karar verilmedi. İstinaf aşamasında ise başvurusu kabul edilen 162 akademisyenin 11'i hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilirken, 7 akademisyen hakkında ise ihracın onanmasına yani iade işleminin iptaline karar verildi. Bu rakamlar bile akademisyenlerin başına gelen tutarsızlıkları, çelişkileri gösteriyor. Barış akademisyenlerinin 7 yıllık hukuk mücadelesinin geldiği nokta vahim."

Kaynak: AA

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