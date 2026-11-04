Barış Anneleri heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş\'la 50 dakika süren görüşme yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın eşlik ettiği "Barış Anneleri"nden oluşan heyeti kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Kurtulmuş, DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Doğan, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar ve "Barış Anneleri" heyetiyle görüştü.

Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü.

"Barış Anneleri" heyeti, görüşmede, kalıcı barışın sağlanması için ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Artık Kürtler ve Türkler ağlamasın, kan akmasın." ifadesini kullandı.