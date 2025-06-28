Barış Süreci için Muhalefet Şart

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bugün barış süreci muhalefet olmadan olmaz. Bugün barış sürecinin içinde muhalefet mutlaka etkin bir rol üstlenmelidir. Biz böylece bir geniş toplumsal mutabakata kavuşabiliriz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen 'Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları' kapsamında yapılan toplantıya katıldı. Hatimoğulları, Cumhuriyet tarihi boyunca barış umuduna ilk kez bu kadar yaklaşıldığının altını çizerek, "Barış umudu gerçekleşebilir. İran- İsrail savaşı, Suriye'deki gelişmeler, Şam yönetiminin değişimi, Rojava'daki Kürt halkının öz yönetimi getirdiği nokta, bütün bunlar aslında bu süreçte barış dışında bir seçeneğimiz olmadığını gösteriyor bize. Bölge kaynayan kazan. Rusya ve Ukrayna savaşına dönüp baktığımızda savaşın sınırlarının batıya doğru genişlemeye çalıştığını da görebiliriz. İşte böylesi bir süreçte barışı dillendirmek; ama her manada barışı dillendirmek çok kıymetli, çok değerli arkadaşlar. Bu bakımdan bizler barışı birçok yönüyle konuşmalıyız" dedi.

'TÜRKİYE, ROTASINI BARIŞA KIRMALI'

Hatimoğulları, "Bugün barış süreci muhalefet olmadan olmaz. Bugün barış sürecinin içinde muhalefet mutlaka etkin bir rol üstlenmelidir. Biz böylece bir geniş toplumsal mutabakata kavuşabiliriz. Bugün biliyoruz ki biz CHP'nin üzerinde çok farklı versiyonlarla operasyonlar gerçekleşiyor. Sayın Ekrem İmamoğlu şimdi hapishanede. Bizler bunları asla kabul etmiyoruz, edemeyiz. Demokratikleşmenin yolu bütün seçilmişlerin, düşüncelerinden dolayı hapishanede haksız hukuksuz bir şekilde tutulmuş olan herkesin serbest olmasıyla mümkündür. Yerel yönetimlerdeki seçilmişlere saygı duyacaksınız. Parlamenterlere saygı duyacaksınız. Çünkü onlar kendilerinden menkul bireyler değillerdir. Onlar halktır, halkın iradesiyle seçilmişlerdir. ve biz bütün bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için muhalefetin üzerindeki baskının hiçbir ayırım yapmaksızın bütün muhalefetin üzerindeki baskının bir an önce kalkması ve Türkiye'nin rotasını ciddi bir biçimde demokrasiye ve barışa kırması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz" ifadelerini kullandı.