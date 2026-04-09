Barrack ve Esad\'dan Önemli Görüşme

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani ile bir araya geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani'yi ağırlamaktan onur duydum. Bölgenin büyük bir kısmının belirsizliklerle tanımlandığı bir anda, Suriye'nin hikayesi diğerlerinden ayrışıyor. Başkan Trump, erken dönemde Suriye'nin yönetilmesi gereken bir sorun değil, yakalanması gereken bir fırsat olduğunu fark etti. Gelişen olaylar tesadüfi değil bu, güçlü liderlik, cesur bölgesel yeniden hizalama, olay odaklı diplomasi ve geleneksel olarak göz ardı edilen türden alışılmadık bir yaklaşımın sonucudur" ifadelerini kullandı. - ANKARA