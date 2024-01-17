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Bartın Belediye Başkanı Gürgenpınarı Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Bartın Belediye Başkanı Gürgenpınarı Mahallesi'ni ziyaret etti

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Halk Buluşmaları programı kapsamında Gürgenpınarı Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Fırıncıoğlu, mahalle sakinlerinin dertlerini dinleyerek, sorunların çözümü için ilgili daire müdürlerine ileteceğini belirtti.

Bartın Belediye Başkanı Gürgenpınarı Mahallesi\'ni ziyaret etti
17.01.2024 - 19:25,  Güncelleme: 19:28
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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Halk Buluşmaları programı çerçevesinde Gürgenpınarı Mahallesi'ni ziyaret etti. Yoğun ilgi gören Başkan Fırıncıoğlu, vatandaşların dertlerini dinledi.

Halk Buluşmaları ile mahalle mahalle gezen Başkan Fırıncıoğlu'nun yeni adresi Gürgenpınarı Mahallesi oldu. Mahalleli ile kucaklaşan Başkan Fırıncıoğlu, vatandaşların öneri, talep ve şikayetlerini dinleyerek, sorunların çözülmesi amacıyla ilgili daire müdürlerine aktardı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Fırıncıoğlu, misavirperverlik nedeniyle de mahalleliye teşekkür etti.

Yapılan ve devam eden hizmetleri de anlatan Fırıncıoğlu; "Belediye olarak her zaman vatandaşımızın yanında olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Bizlere iletilen talep, şikayet ve önerileri dinleyerek her zaman çözümü için ne gerekiyorsa yaptık. Bu kapsamda halk buluşlarımızda da öneri veya taleplerini dinleyerek ilgili daire müdürlerimiz anında iletiyoruz. Son olarak Gürgenpınarı Mahallemizi ziyaret ettik. Mahalle sakinlerimize misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA
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