Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Özel Hastane ve Tıp Merkezini Ziyaret Etti

Politika

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, beraberindeki heyet ile şehirde bulunan özel hastane ve top merkezini ziyaret etti.

Başkan Fırıncıoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte özel bir hastane ve tıp merkezini ziyaret ederek, hastane yönetimi ve personelle sohbet etti. Hastaneyi gezen Başkan Fırıncıoğlu, hasta ve hasta yakınlarına da acil şifa temennisinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Fırıncıoğlu; "Bölgemizin önemli hastaneleri arasında yer alan hastanelerimizi ziyaret ettim. Hastane çalışanlarıyla sohbet ederek, işlerinde kolaylık diledim. Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Sevban Karakoç ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Refik Akmaz'a ve Tıp Merkezi Şirket Müdürü Dr. Hüsamettin Ergin'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - BARTIN