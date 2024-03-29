Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Ramazan ayında seçim çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Politika

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Ramazan ayında seçim çalışmalarını sürdürüyor

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Ramazan ayında seçim çalışmalarını sürdürüyor

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Ramazan ayında seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Her gün bir iftar davetine katılan Fırıncıoğlu, mahalle ziyaretlerine teravih sonrası da devam ediyor.

29.03.2024 18:36  Güncelleme: 18:46
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Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Ramazan ayına rağmen hız kesmeden seçim çalışmalarını sürdürürken her gün bir iftar davetine katılıyor. Başkan Fırıncıoğlu, iftar öncesi gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine teravih sonrası da devam ediyor.

31 Mart yerel seçimlerine iki gün kala yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Başkan Fırıncıoğlu, Bartın Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Personellerine, Bartın'da yaşayan Serdaroğlu ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ve son olarak da öğrenci evine misafir oldu. Programlar sonrası açıklama yapan Başkan Fırıncıoğlu "Ramazan'ın rahmet ve bereketini hemşehrilerimizle birlikte paylaşıyoruz. Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Personelimize, Bartın'da yaşayan Serdaroğlu ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne, son olarak da öğrenci kardeşlerimize misafir olduk. Gönül sofralarında bizlere yer açan, birlik ve beraberliğin en güzel göstergesini sundukları için hemşehrilerimizle teşekkür ediyorum" dedi.

"Var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"

İftar öncesinde seçim gezilerini sürdüren Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, teravih namazı sonrasında ise Çaydüzü, Gecen ve Cumhuriyet Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. yapılması planlanan vizyon projelerinden bahseden Başkan Fırıncıoğlu, talep ve önerileri dinledi. Değerli fikirleri için vatandaşlara teşekkür eden Başkan Fırıncıoğlu, "Teravih Namazı sonrası Çaydüzü, Gecen ve Cumhuriyet Mahallelerinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Yapılması planlan vizyon projelerimizden bahsettik. Vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini dinledik. Bartın'ımız için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gönüllerini bizlere açan, destek ve dualarıyla yanımızda olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Ramazan ayında seçim çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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