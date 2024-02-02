 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bartın Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısında 23 gündem maddesi görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bartın Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısında 23 gündem maddesi görüşüldü

Bartın Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısında 23 gündem maddesi görüşüldü

Bartın Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında 23 gündem maddesi görüşüldü. Gündemde yer alan 10 madde karara bağlanırken, 13 madde ise ilgili komisyonlara sevk edildi.

02.02.2024 12:46  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısında 23 gündem maddesi görüşüldü. Gündemde yer alan 10 madde karara bağlanırken, 13 madde ise ilgili komisyonlara sevk edildi

Bartın Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. 23 gündem maddesinin yer aldığı, 2 oturumda gerçekleştirilen Şubat ayı toplantısında yeni gündem maddelerinin yanı sıra Ocak Ayı Meclis Toplantısında komisyonlara havale edilen maddeler de görüşüldü. Meclis Toplantısında 13 yeni gündem maddesi bulunurken, 10 gündem maddesi de Ocak ayı toplantısında komisyonlara havale edilen maddeleri içerdi. Açılış ve yoklamanın ardından gerçekleştirilen toplantıda, 2 madde Mahalle ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna, 2 madde Trafik Muhtelif İşler Komisyonuna, 2 madde Plan ve Bütçe Komisyonuna, 6 madde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, 1 madde ise Muhtelif İşler Komisyonuna havale edildi. Gündemde yer alan 10 madde görüşülerek karara bağlandı.

Verilen aranın ardından tekrar toplanan meclis, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen gündem 1 gündem maddesi değerlendirilerek kabul edildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Bartın, Yerel yönetim, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bartın Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısında 23 gündem maddesi görüşüldü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 13:55:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısında 23 gündem maddesi görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement