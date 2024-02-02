Politika

Bartın Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısında 23 gündem maddesi görüşüldü. Gündemde yer alan 10 madde karara bağlanırken, 13 madde ise ilgili komisyonlara sevk edildi

Bartın Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. 23 gündem maddesinin yer aldığı, 2 oturumda gerçekleştirilen Şubat ayı toplantısında yeni gündem maddelerinin yanı sıra Ocak Ayı Meclis Toplantısında komisyonlara havale edilen maddeler de görüşüldü. Meclis Toplantısında 13 yeni gündem maddesi bulunurken, 10 gündem maddesi de Ocak ayı toplantısında komisyonlara havale edilen maddeleri içerdi. Açılış ve yoklamanın ardından gerçekleştirilen toplantıda, 2 madde Mahalle ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna, 2 madde Trafik Muhtelif İşler Komisyonuna, 2 madde Plan ve Bütçe Komisyonuna, 6 madde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, 1 madde ise Muhtelif İşler Komisyonuna havale edildi. Gündemde yer alan 10 madde görüşülerek karara bağlandı.

Verilen aranın ardından tekrar toplanan meclis, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen gündem 1 gündem maddesi değerlendirilerek kabul edildi. - BARTIN