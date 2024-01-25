 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bartın Belediyesi Araç Filosuna Yeni Bir Çöp Kamyonu Ekledi - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın Belediyesi Araç Filosuna Yeni Bir Çöp Kamyonu Ekledi

Bartın Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç filosuna yeni bir çöp kamyonu ekledi. Ford marka olan kamyon, tanıtım töreniyle kamuoyuna duyuruldu. Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, yeni araçlarla daha yaşanabilir bir Bartın için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Bartın Belediyesi Araç Filosuna Yeni Bir Çöp Kamyonu Ekledi
25.01.2024 - 16:48,
Abone Ol

Bartın Belediyesi'nin güçlü araç filosuna bir araç daha katıldı.

Bartın Belediyesi tarafından hizmet kalitesini daha da üst seviyelere çıkarmak amacıyla araç filosuna bir yenisini daha eklendi. Yeni alınan çöp kamyonu, kamuoyuna tanıtıldı. Araç tanıtım töreni sonrası açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, "Belediyemiz, hizmet kalitesini daha da üst seviyelere çıkarmak amacıyla araç filosuna bir yenisini daha ekledik. Hizmet kalitesini daha da üst seviyelere çıkarmak amacıyla Ford marka çöp kamyonunu tanıttık. Hep birlikte yeni ve modern araçlarla daha yaşanabilir bir Bartın inşa etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bartın'ımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bartın Belediyesi, Bartın, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bartın Belediyesi Araç Filosuna Yeni Bir Çöp Kamyonu Ekledi - Son Dakika


19:57
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü

Son Dakika
19:57 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:08:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın Belediyesi Araç Filosuna Yeni Bir Çöp Kamyonu Ekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement