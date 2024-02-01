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Bartın Belediyesi Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Bartın Belediyesi Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti

Bartın Belediyesi Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi temsilcileriyle birlikte kamu kurumlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde kurumların çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Fırıncıoğlu, belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi ve başarı diledi.

01.02.2024 15:10  Güncelleme: 15:23
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Bartın Belediyesi Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, kamu kurumlarının temsilcilerini ziyaret etti.

Başkan Fırıncıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ercüment Özçelik, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Murat Demir ve Belediye Meclis Üyesi Egemen Kemik ile birlikte kurum ziyaretleri kapsamında Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Bartın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerinde kurumların çalışmaları ile ilgili bilgi alan Başkan Fırıncıoğlu, belediye çalışmalarıyla da ilgili bilgi vererek kurum çalışanlarına, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Başkan Fırıncıoğlu ziyaret sonrası şu ifadeleri kullandı;

"Belediyemizin çalışma alanlarının önemli bir kısmında kurumlarımızla işbirliği gerekiyor. Sık sık kurum amirleriyle bir araya gelerek görüşmelerde bulunuyoruz. Bu kapsamda Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak'ı, Meteoroloji Müdürü Selahattin Yanık'ı, Bartın 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Enver Çayır'ı, Orman İşletme Müdürü Temel Nadir'i, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Hande Nur Varol'u ziyaret ettim. Sorunlara çözüm bulmak ve birlikte daha güzel bir şehir inşa etmek için buradayız. Bu şehirde birlikte yaşıyor, birlikte büyüyoruz. Misafirperverlikten dolayı kurum amirlerine ve personeline teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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