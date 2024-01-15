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Bartın'da Oto Galericileri Sitesi'nde Yol Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Bartın'da Oto Galericileri Sitesi'nde Yol Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, alt ve üst yapısı tamamlanan Oto Galericileri Sitesi'nde sıcak asfalt dökümü yapılıyor. Yol düzenleme çalışmaları tamamlandığında bölge altyapı ve üstyapısıyla sorunsuz hale gelecek.

Bartın\'da Oto Galericileri Sitesi\'nde Yol Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor
15.01.2024 - 19:28,  Güncelleme: 19:29
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Bartın'da alt ve üst yapısı tamamlanan Oto Galericileri Sitesi'ndeki yollarda düzenleme çalışması yapılarak, asfalt dökümü gerçekleştiriliyor.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, alt ve üst yapısı tamamlanan Galericiler Sitesi'nde sıcak asfalt dökümü yapılıyor. Devam eden yol düzenleme çalışmaları hakkında bilgi veren Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, "Kentimizde yaptığımız altyapı ve üstyapı çalışmaları ile birçok noktada problemleri çözüme kavuşturduk. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, Galericiler Sitesi'nde başlatmış olduğumuz sıcak asfaltla yol düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında bu bölgemizi altyapı ve üstyapısıyla sorunsuz hale getireceğiz. Emeği geçen ekibimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA
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