Bartın haber | DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Bartın haber | DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

16.10.2022 13:18
Bartın haber | DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

Bartın yerel politika haberine göre DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlamaya ilişkin, "Bu son olay göstermiştir ki geçmişten ders alma noktasında bir arpa boyu yol alınamamış.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlamaya ilişkin, "Bu son olay göstermiştir ki geçmişten ders alma noktasında bir arpa boyu yol alınamamış." ifadelerini kullandı.

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamanın onlarca kişinin hayatına mal olduğunu belirtti.

"Bu son olay göstermiştir ki geçmişten ders alma noktasında bir arpa boyu yol alınamamış, önceden yaşanan maden kazalarının aynısı şartlarda bir yenisiyle yüz yüze kalınmıştır." değerlendirmesinde bulunan Aksakal, şunları kaydetti:

"Devlet denilen yapı 'vurdumduymazlığın' bir örneği olamaz. Ateş düştüğü yeri yakıyor, tarifsiz acılar her seferinde yürekleri dağlıyor. Yaşamlarını yitiren tüm madencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Bartın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bartın haber | DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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